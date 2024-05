Santa Cruz do Sul oferece aeroporto para voos até São Paulo

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, pleiteou em Brasília a abertura de uma linha aérea, em caráter emergencial, de Santa Cruz do Sul a outro município gaúcho, que permita conexões com São Paulo. O pedido foi apresentado ao ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho.

Os voos comerciais entre o Aeroporto Luiz Beck da Silva e Porto Alegre estão suspensos desde o fechamento do Salgado Filho, em virtude da enchente. A avaliação das autoridades é de que o serviço não seja normalizado antes de setembro. “Desta forma, além de todos os prejuízos que nossa região está sofrendo em virtude da chuva, também ficamos ilhados no que diz respeito a malha aérea”, ponderou Helena. Entre os aeroportos que podem atender a solicitação santa-cruzense, estão os das cidades de Caxias do Sul e de Passo Fundo.

O ministério apresentará a demanda à empresa Azul, companhia aérea que já opera no município, para a instalação da rota emergencial. Existe a possibilidade de que, depois de estabelecida, a nova linha seja mantida em definitivo.

A prefeita também requereu a ampliação da pista do aeroporto santa-cruzense. Desta forma, a estrutura se tornará apta para receber aeronaves de maior porte e ofertar voos para mais destinos. Para alcançar esse patamar, a área de pouso e decolagem precisa ter de 25 a 30 metros de largura e o comprimento precisa passar dos atuais 1.180 metros para 1.300 a 1.500 metros.

O pedido foi atendido pelo ministério, que deve produzir o projeto de ampliação, devido às especificidades técnicas que o mesmo requer. O ministro também recomendou a realização de um termo de adesão com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a definição de uma empresa que execute o projeto. O tema será tratado com a Superintendência de Serviços ao governo do banco federal. Helena acredita que as tratativas deverão ser bastante ágeis, uma vez que o município já possui outros contratos com a CEF, estando familiarizada aos trâmites exigidos.