Enchente histórica no RS mexe com eventos na Serra gaúcha

A maior enchente da história do Rio Grande do Sul, que impactou cerca de 94% dos municípios gaúchos, traz impactos para o setor de turismo. Na Serra gaúcha, pelo menos três eventos de grande porte tiveram alterações, seja para o adiamento ou cancelamento, com remarcação para 2025.

A Tricofest, prevista para iniciar em Nova Petrópolis no dia 10 de maio, iniciará em 7 de junho, com duração até 14 de julho. Além disso, em Picada Café, será realizada do dia 19 de julho a 11 de agosto, das 9h às 18h, nas sextas, sábados e domingos, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. Os ingressos e estacionamentos serão gratuitos nos dois municípios.

A organização da feira optou por adiar ao invés de cancelar os dois eventos, na Serra e Vale do Sinos devido ao fato da cadeia das malharias abrigar centenas de empregos e dezenas de empresas. Junto a isso, segundo a organização, o turismo de eventos é um movimentador de todos os serviços das duas cidades. O festejo impacta na rede hoteleira, restaurantes, parques, postos de combustíveis, dentre outros.

O tamanho da Tricofest também é um dos motivos para a decisão pelo adiamento. Mais de R$ 20 milhões em negócios foram movimentados nas edições de 2022 e 2023. A expectativa para este ano, de acordo com a Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, é de um público de 130 mil, e, movimento R$ 15 milhões nas duas cidades.

Outas atrações remarcadas foram a 32ª ExpoBento, e a 19ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho). Originalmente agendadas para ocorrer de 30 de maio a 9 de junho, Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), entidade promotora das atividades- transferiu para o período 11 a 21 de julho, no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves - com realização condicionada à esperada evolução positiva do cenário no Estado e microrregião.

A expectativa inicial é receber cerca de 270 mil visitantes, de acordo com o diretor-geral da 32ª ExpoBento, Tiago Casagrande. O público que já adquiriu os ingressos para o período anterior irá acessar a feira nas novas datas. "Independentemente do número de visitantes, o objetivo é realizar uma feira capaz de contribuir para a reconstrução do movimento econômico no Estado, do turismo e ajudando, também, os expositores a construírem bons resultados", diz Casagrande.

Além disso, com a transferência das datas, as programações de todas atividades correlacionadas serão adiadas. A agenda de shows previstos está sendo remanejada, e em breve a nova programação será comunicada.

"Localidades do interior de Bento Gonçalves também foram severamente prejudicadas, e nossa prioridade, agora, é contribuir de todas as formas possíveis para reconstruir a vida das famílias atingidas", disse o presidente do CIC-BG, Carlos Lazzari.

Organização da Festiqueijo, de Carlos Barbosa, previa receita de R$ 6 milhões somente com a venda de entradas

Festividade foi adiada para junho de 2025 (Crédito: Festiqueijo/Divulgação)

a Festiqueijo foi reagendada para junho de 2025. A prefeitura, a diretoria voluntária do FestiQueijo e a Associação do Comércio, Indústria e Serviços (ACI) anunciaram em 14 de maio o cancelamento da feira gastronômica.



a Festiqueijo foi reagendada para junho de 2025. A prefeitura, a diretoria voluntária do FestiQueijo e a Associação do Comércio, Indústria e Serviços (ACI) anunciaram em 14 de maio o cancelamento da feira gastronômica.

A decisão foi tomada em decorrências do desastre climático que impacto o Estado. Por causa disso, o município deixará de vender cerca de R$ 6 milhões apenas em ingressos. Porém, a avaliação é de que o impacto será maior, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio de Carlos Barbosa, Fabio Rogerio Basso.

"O impacto é muito maior, pois o adiamento é um efeito cascata, já que as feiras e eventos que aconteciam em paralelo à Festiqueijo também foram cancelados. Os prejuízos com o adiamento ainda afetam o setor hoteleiro, bem como o comércio e os serviços locais", comenta.



Ele ainda aborda que todos os fornecedores e prestadores de serviços foram favoráveis ao adiamento do Festiqueijo, apesar de também serem impactados com a arrecadação que o festival gastronômico proporcionaria. Na última edição, promovida em 2023, o festejo reuniu mais de 30 mil pessoas em cinco finais de semana. Destes, 20 mil são de moradores de outros municípios do Estado, com destaque para cidades das regiões metropolitana de Porto Alegre e do Norte gaúcho, segundo a organização.