Edição de 2024 da Festiqueijo é cancelada em Carlos Barbosa

a transferência da 33ª edição do Festiqueijo para 2025. O evento seria realizado neste ano, entre os dias 28 de junho e 28 de julho, entretanto a venda de ingressos ainda não havia sido iniciada. A decisão foi tomada em decorrência do desastre natural do Rio Grande do Sul A prefeitura de Carlos Barbosa, a diretoria voluntária do FestiQueijo e a Associação do Comércio, Indústria e Serviços (ACI) da cidade anunciaram, nesta terça-feira (14),. O evento seria realizado neste ano, entre os dias 28 de junho e 28 de julho, entretanto a venda de ingressos ainda não havia sido iniciada. A decisão foi tomada em decorrência, que já afetou 447 cidades e mais de 2 milhões de pessoas.

O 33º FestiQueijo foi reagendado para 27 de junho a 27 de julho de 2025, no Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa. Na última edição, promovida em 2023, o festival gastronômico reuniu mais de 30 mil pessoas em cinco finais de semana.

Nas últimas edições realizadas, cerca de 70% do público do Festiqueijo era de moradores de outros municípios do Estado, com destaque para cidades das regiões metropolitana de Porto Alegre e do Norte gaúcho.

"Não faria sentido promover o evento em um período de tamanha tristeza para o nosso Estado. Neste momento, as atenções do poder público, da iniciativa privada e de todos os civis estão centradas em ajudar as vítimas das fortes chuvas e fazer com que o Rio Grande do Sul se recupere o mais breve possível", enfatiza o presidente do 33º Festiqueijo, Francisco Guazzelli. O prefeito de Carlos Barbosa, Everson Kirch, complementou ao afirmar que a logística para o evento seria um desafio para a cidade, tanto para fornecedores quanto para turistas.