Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul tem 127 mil casas sem água

As enchentes que tiraram pessoas de casa e ainda prejudicaram serviços, em especial na Região Metropolitana, deixam 127 mil imóveis sem água nas cidades de Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul até esta quarta-feira, de acordo com a Corsan. A expectativa é que, em Canoas, seja retomado o reabastecimento nas áreas que não estão inundadas até sexta-feira (17). Por sua vez, em Esteio e Sapucaia do Sul, 60% dos serviços estarão restabelecidos também até o fim da semana, segundo o diretor de operações da Corsan, José João Fonseca de Jesus. São 750 profissionais que estão no reabastecimento de água nesta três cidades.

mais de 80 mil moradores migraram para a Estação Niterói, o que gerou uma espécie de racionamento na cidade. Uma das cidades mais afetadas, Canoas teve a Estação de Tratamento Rio Branco, em Canoas, completamente inundada. Por causa disso. Entre as atividades estão a implantação de adutoras nos trabalhos de remoção e conserto de bombas, quadros elétricos e outros equipamentos essenciais ao funcionamento das estações prejudicadas pelas inundações.

A estimativa é que os serviço de reabastecimento retome na sexta-feira (17) no município. Além disso, caminhões-pipa espalhados pela cidade estão disponíveis para a população. Para auxiliar no abastecimento da cidade, 10 poços foram perfurados e estão conectados e prontos para distribuir água potável aos moradores, segundo o diretor da Corsan.

Em Esteio, três estações móveis de tratamento, estão sendo instaladas no terreno da Votorantim, e trabalharão com sua capacidade total neste final de semana. "Temos uma adutora de quatro quilômetro que vai de Canoas (Guarujá) até Esteio (São Sebastião Liberdade). A estimativa é que todas estão operando até domingo (19)", comenta.

Em Sapucaia do Sul, estão sendo instalados cinco estações móveis de tratamento: três delas estão na área da Votorantim, em Esteio; uma na Gerdau e outra na Cohab da cidade. Uma adutora de 3,8km estará parcialmente pronta até a semana que vem. E outra começará nesta quinta-feira e irá da Gerdau até a região central do município", comenta o diretor da Corsan.

A estimativa é que até o dia sábado (18), 60% do município esteja reabastecido. "Muita coisa ficou debaixo d`água por conta da enchente. Tivemos que tirar de baixo de água os motores, secar e o que não deu para consertar, comprar novo. E sem aeroporto e as estradas bloqueadas. Estamos com dois helicópteros da empresa que funcionam dia e noite", comenta José João Fonseca de Jesus.