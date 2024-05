Saque Calamidade do FGTS é liberado em Canoas e São Leopoldo

Trabalhadores das cidades de Canoas e São Leopoldo, na Região Metropolitana, já podem fazer a solicitação do Saque Calamidade do FGTS. As cidades foram duas das mais atingidas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O processo pode ser feito todo pelo aplicativo FGTS, no celular .

Conforme a Caixa Econômica Federal, o Saque Calamidade é possível em situações urgentes e graves com a comprovação do fenômeno. É possível sacar até R$ 6.220 de cada conta do titular no FGTS, sempre limitado ao saldo disponível. A retirada do dinheiro pertencente ao trabalhador apenas é possível caso o município esteja sob decreto de situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal.

Em virtude da dimensão da catástrofe natural que atinge o Rio Grande do Sul, o governo federal acabou com o intervalo mínimo de 12 meses para um novo saque por parte dos trabalhadores dos municípios atingidos em um outro momento no último ano. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (15) Em virtude da dimensão da catástrofe natural que atinge o Rio Grande do Sul,para um novo saque por parte dos trabalhadores dos municípios atingidos em um outro momento no último ano.

A solicitação do saque pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, clicando em “Solicitar seu Saque 100% Digital” ou no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar Saque”. Em seguida, clicar em “Calamidade Pública”, informar o nome do município e marcar na lista, selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e o número da residência. Em caso de dificuldade, a Caixa pede que o trabalhador compareça até uma agência, munido do celular e de um documento de identidade com foto