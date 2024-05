Saque emergencial do FGTS é liberado em Santa Cruz do Sul

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, foi comunicada por representante da Caixa Econômica Federal da liberação do saque calamidade do FGTS a partir desta terça-feira (14). A ação permite ao trabalhador resgatar até R$ 6.220,00 de cada conta de sua titularidade no FGTS, limitado ao saldo disponível, por motivo de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastre natural que tenha atingido sua residência.



A solicitação do saque calamidade para as cidades já habilitadas pode ser feita pelo aplicativo FGTS, opção Saques, pelo celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária. Ao registrar a solicitação é possível indicar uma conta da Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo. A Caixa irá analisar a solicitação antes da liberação.

Os documentos necessários para solicitação são de identidade com foto, comprovante de residência em nome do trabalhador e certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a). Caso a pessoa tenha perdido o documento de identidade, é necessário registrar um boletim de ocorrência e se dirigir até o Cras Central. A Prefeitura irá solicitar uma via do documento junto a Polícia Civil.