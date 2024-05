Moradores querem voltar a área de risco em Santa Cruz do Sul

A prefeita Helena Hermany, junto com integrantes da Defesa Civil, Guarda Municipal e técnicos da área de engenharia da prefeitura, recebeu uma comitiva de moradores do bairro Belvedere. Eles foram ao Palacinho pedir a revogação das medidas de recomendação para que permaneçam fora de suas casas e também a liberação do tráfego na rua João Werlang.

A Defesa Civil vinha trabalhando com a expectativa de que pudesse diminuir o alerta de risco na região. Entretanto, devido ao solo dessas localidades se encontrar encharcado e com previsão de chuva intensa para os próximos dias, o órgão decidiu pela manutenção da recomendação. "Nossa maior preocupação neste momento é proteger a vida. Muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é exagero, porém se há risco, o nosso dever é orientar", disse o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, José Joaquim Dias Barbosa.

Ele frisou no entanto que a Defesa Civil não pode impedir as pessoas de retornarem para seus lares, mas também não pode se eximir de comunicar os riscos dessa decisão. Os abrigos no Parque da Oktoberfest - onde estão cerca de 150 pessoas - seguem à disposição para aquelas famílias que não conseguirem ir para a casa de parentes ou amigos. Outra alternativa é o aluguel social para interessados em buscar esse auxílio.

De acordo com a engenheira Roseli Kist, que vem acompanhando diariamente a situação do bairro Belvedere, junto com uma equipe técnica, o alerta precisa ser mantido. "Houve movimentação severa no solo e há fissuras que não sabemos como vão se comportar. Muita chuva está prevista para o final de semana e a declividade é acentuada, o risco é muito grande", alertou.

Para que os moradores que desejarem possam acessar suas moradias nas regiões de risco, a prefeitura informa que o trânsito na rua João Werlang será liberado somente para veículos leves. Viaturas da Guarda Municipal farão o controle.