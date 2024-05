Corsan constrói nova adutora de água entre Esteio e Sapucaia do Sul

A chuva do fim de semana complicou ainda mais a reconstrução das redes de água e adutoras danificadas da Corsan na Região Metropolitana. Seguindo as orientações das autoridades municipais em Esteio, que também serve à cidade de Sapucaia do Sul, o trabalho das equipes da Corsan teve que ser suspenso, devido ao aumento do nível do rio dos Sinos. Mesmo com todos os contratempos, as equipes da concessionária seguem cumprindo o Plano de Contingência para a retomada do abastecimento nas cidades mais atingidas pelas cheias.



As estações de captação e tratamento Rio Branco (Canoas) e Esteio continuam inundadas, e a captação de água bruta está obstruída por vegetação e detritos em diversos pontos. Além disso, a forte correnteza impede o trabalho de mergulhadores que fazem importantes reparos nos equipamentos submersos.

De acordo com o Plano de Contingência da empresa, a construção de 3,8 quilômetros da nova adutora, que fornecerá água ao centro de reservação que atende Esteio e Sapucaia, está quase concluída. Simultaneamente, cinco estações móveis de tratamento estão sendo instaladas nas áreas mais elevadas das cidades. O plano é que essas estruturas comecem a operar já nos próximos dias.



Enquanto trabalha para restabelecer o abastecimento de água em diversas regiões, a Corsan está fornecendo água tratada para as áreas afetadas em Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. Isso está sendo feito por meio de 72 caminhões-pipa, com prioridade para hospitais e abrigos, além de 53 reservatórios móveis distribuídos pelas cidades.