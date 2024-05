A caminho do Guaíba, rios transbordam nos vales do Caí e Taquari

e já elevam para mais de 5 metros o nível em Porto Alegre As precipitações que começaram na sexta-feira (10) provocaram o chamado repique Cidades como Lajeado, São Sebastião do Caí e Montenegro sofreram com transtornos, tais como ruas alagadas, desabrigados e pontes bloqueadas por causa da elevação nos registros dos cursos das águas. As águas que estão chegando ao lago Guaíba -- causaram estragos nos vales do Caí e do Taquari ao longo do fim de semana.- isto é, o nível dos rios que estavam em declínio voltaram a subir - em diversos municípios das regiões.sofreram com transtornos, tais como ruas alagadas, desabrigados e pontes bloqueadas por causa da elevação nos registros dos cursos das águas.

Com a retomada das chuvaradas do final de semana, em Lajeado, o rio Taquari subiu a marca para 27,78 metros no domingo (12). Até sexta estava no nível de 12,68 m - abaixo do normal do nível normal de 13m. As áreas alagadas, foram as mesmas das enchentes das semanas anteriores que iniciaram no dia 30 de abril. Entre elas, as ruas Francisco Oscar Karnal, Arnoldo Uhry ,Bento Rosa e João Abott.

Por causa disso, não houve aumento de desalojadas e desabrigados, pois os moradores que já tinham saído das suas casas e ainda estão nos locais de acolhimentos, de acordo com a prefeitura de Lajeado. Ao todo, são 930 pessoas fora de suas residências nos 10 abrigos do município. A boa notícia é que, nesta segunda-feira, o nível começou a baixar, caindo abaixo dos 26 metros.

A Ponte de Ferro, que faz a ligação entre Lajeado e Arroio do Meio permanece bloqueada. Na BR-386, a ponte que liga Lajeado a Estrela está liberada, mas com transito reduzido, com apenas uma pista em cada sentido liberada para o tráfego, segundo a prefeitura de Lajeado

O Vale do Cai também é uma região castigada pelas intensas chuvas. O rio Caí, no município de Montenegro, desde sexta - registrava 6,38 m - segue elevado e ainda não parou de subir. Nesta segunda, às 17h, estava na mediação de 8,74 m, o que caracteriza uma enchente de grande porte, de acordo com a prefeitura local. A cota de inundação é 6m.

Os bairros Centro, Ferroviário, Olaria, industrial estão inundados. Por causa disso, há 600 desabrigados no município e, além disso, mais de duas mil pessoas estão alojadas na casa de familiares e de amigos.

As principais passagens de Montenegro estão interditadas, ou seja, o acesso ao município via terrestre está bloqueado. A BR-386 que dá acesso da cidade até Porto Alegre, a ERS-240 que liga Montenegro a Capela do Santana. E, também, a ERS 124 que faz a passagem para Pareci Novo permanecem indisponíveis.

Em São Sebastião do Caí, nível do rio Caí atingiu nível 5 metros acima do normal (Crédito: Prefeitura de São Sebastião do Caí)

Outro município da região do Caí que também teve elevação foi São Sebastião do Caí. O rio atingiu 15,25 metros, quase 5 metros acima do normal. Nesta segunda-feira eram acolhidas 228 famílias e 698 moradores nos quatro abrigos do município, de acordo com a prefeitura. Também, mais de cinco mil moradores tiveram que sair de casa, por conta da cheia.



A cidade também sofre com transtornos no acesso por meio das estradas. A ERS-124 no trecho que liga a cidade a Pareci Novo está bloqueada. Também o acesso que pelas pontes para Harmonia está interditado, sem previsão de liberação.