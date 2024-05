Guaíba tem 12 mil pessoas em abrigos e clama por energia elétrica

O município de Guaíba, após o desastre climático no Rio Grande do Sul, informou que, nesta quarta-feira (8), que 12 mil pessoas estão abrigadas no município da Região Metropolitana. A população da cidade, conforme o prefeito Marcelo Maranata está alojada em 75 abrigos, sendo todos com a participação do poder executivo de Guaíba.

Em relação a alimentação das pessoas abrigadas, Maranata destacou que estão abastecidos por mais três dias. "Estamos levando (para os abrigos) alimentação todos os dias e com três refeições diárias", salientou. Ele disse que o município não necessita de alimentação pronta, por outro lado, há necessidade de alimento não perecível. "Precisamos de mais colchão, de roupas de inverno, uma vez que tem previsão da chegada de frio no Rio Grande do Sul. Também necessitamos de remédios e fraldas de qualquer tamanho, bem como de colchoes", destacou.

Maranata explicou que Guaíba necessita do retorno da energia elétrica em bairros como Alvorada, Santa Rita, Cohab, Ipê e Centro. Em relação ao abastecimento de água no município, o prefeito informou que já conseguiu restabelecer em quase toda a cidade. O bairro Santa Rita é o único ainda sem abastecimento .

Outra preocupação, segundo Maranata, é com o lixo gerado no município. Ele explicou que o combustível que tem na cidade é para o socorro da população, ou seja para abastecer ambulâncias e para outros serviços emergenciais. "Não temos combustível para caminhão de lixo", enfatizou.

Quanto à questão envolvendo a segurança, o prefeito informou que o Exército encaminhou 300 soldados para prestar auxílio, tranquilizando o fluxo das pessoas na volta para as suas casas. Ele também informa que foi instalado um hospital de campanha ao lado do hospital existente, servindo de apoio, principalmente, pelo fato de atender grande parte da população de Eldorado do Sul.