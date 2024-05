Novo Hamburgo tem 32 mil pessoas atingidas pelas enchentes

A prefeitura de Novo Hamburgo calcula que cerca de 32 mil pessoas foram impactadas pela maior cheia da história do Rio dos Sinos, que atingiu a cidade esta semana. O número representa a população dentro da área onde chegou a água, atingidas total ou parcialmente, não significando desabrigados. A avaliação levou em conta os setores censitários do IBGE (censo), dentro da área com cota 9 metros, que foi ultrapassada no fim de semana - o rio chegou a 9,03m.

a cidade está sem abastecimento de água desde a sexta-feira (3) O município do Vale do Sinos também está em situação de emergência



A prefeitura esclareceu, neste domingo, que o dique no lado de Novo Hamburgo permanece intacto em toda a sua extensão. Imagens também mostram que o que ocorreu foi a erosão de um trecho do dique ao lado da Casa de Bombas do arroio Gauchinho, no bairro Santo Afonso, no lado de São Leopoldo, em uma extensão entre 40 metros e 60 metros, aparentemente não muito profunda. Cabe salientar que, pelo fato das casas de bombas estarem submersas. A Comusa, responsável pelo serviço na cidade, confirma que não há previsão de retomada.por conta do desastre.A prefeitura esclareceu, neste domingo, queem toda a sua extensão. Imagens também mostram que o que ocorreu foi a erosão de um trecho do dique ao lado da Casa de Bombas do arroio Gauchinho, no bairro Santo Afonso, no lado de São Leopoldo, em uma extensão entre 40 metros e 60 metros, aparentemente não muito profunda.

Alguns postos de saúde da cidade não irão atender nesta segunda-feira (6) - Lomba Grande, Santo Afonso, Kroeff, Getúlio Vargas, Rondônia 1, Liberdade e Rincão. O transporte público circula com tabela horária de sábado, ou seja, com menos coletivos. As aulas na rede municipal estão suspensas por tempo indeterminado.

A Central de Doações na Fenac precisa principalmente de leite e alimentos não-perecíveis como arroz, feijão e massa. Além disso, são necessárias doações de colchões, lençóis e fronhas. A entrada é pela rua Araxá, nº 505, no bairro Ideal, das 09h às 19h. A coordenação da central solicita aos voluntários que estão trabalhando ou trabalharão nos pavilhões evitem ir de carro até o local.