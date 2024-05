'É difícil garantir que a cidade está segura", diz secretário de Turismo de Gramado

O secretário de Turismo de Gramado, na Serra, Ricardo Reginato Bertolucci, disse que a prioridade da cidade é salvar vidas e não o turismo, no momento, na cidade. As principais vias de acesso a Gramado estão interditadas, através da ERS-115, ERS-373 e ERS-235, entre Nova Petrópolis e Gramado, além das estradas professora Elvira Apolo Benetti, Linha Pedras Branca, a perimetral e a rua Miguel Tissot.

de São Leopoldo também estão com restrições de trânsito Além disso, estão parcialmente liberadas a ERS-020, entre São Francisco de Paula e Taquara e um trecho da ERS-235, entre Canela e Gramado. Rodovias federais, como a BR-116, em trecho de Nova Petrópolis e

"É muito difícil garantir que a cidade está segura. O nosso foco está em salvar vidas", afirma secretário de Turismo. Ele ainda comenta que os turistas que já se encontram em Gramado estão em segurança, mas não assegura sobre a chegada na cidade. "Não podemos afirmar nada até porque não sabemos exatamente as condições das estradas que ligam a Gramado", diz Bertolucci.

A principal rota disponível é via Santa Maria do Herval, mas há diversos trechos parcialmente bloqueados ou que requerem atenção especial, segundo o executivo. Em nota a prefeitura afirma que, como as chuvas permanecem e o solo segue bastante encharcado, as condições das rodovias podem sofrer alterações a qualquer momento.

A prefeitura de Gramado emitiu uma nota, na sexta-feira (3), afirmando que a área central da cidade está em "situação de normalidade". Além disso, o secretário de turismo afirmou que há uma lista de atividades que seguem abertas ao turista que desejar conhecer. A lista está disponível no site da Brocker Turismo.