Cidade de Guaíba monitora nível das águas em cinco locais

O município de Guaíba, na Região Metropolitana, está em estado de alerta por conta da elevação do lago Guaíba. O nível medido na quinta-feira (2) atingiu 2,78 metros - o normal é 1,80 metro . E, de acordo com a Defesa Civil local, pode chegar a 5 metros nesta sexta-feira (3).

A vice-prefeita, Cláudia Pelegrino Pereira, afirmou que as áreas com maior risco são Ipê, Alvorada, Engenho, Florida e Passo Fundo, que estão às margens do Guaíba. Ela reforçou a necessidade de que as pessoas, principalmente dessas áreas, mantenham-se em locais seguros por conta da iminente elevação das águas. "Essa enchente será mais que o dobro do ano passado", afirma a vice-prefeita.

Ela também afirma que o Executivo esta com decreto de emergência sendo analisado pelo Procuradoria-Geral do município e pode ser publicado a qualquer momento. Barcos e retroescavadeiras estão sendo usadas para o resgate e desobstrução das vias. A cidade está recebendo doações de alimentos, itens de higiene e casa e banho, na Casa Solidária e na prefeitura.