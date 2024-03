Safra de uva na Campanha gaúcha tem quebra de 40%

Segunda maior produtora de bebidas à base de uva do Brasil - atrás da Serra gaúcha - a região da Campanha teve uma quebra de 40% na produção de uvas na safra desse ano. O motivo, segundo os produtores, foram os efeitos do El Niño no crescimento da fruta. No entanto, nem mesmo esse cenário de queda na produção freia o otimismo na busca por uma bebida de qualidade competitiva no mercado nacional e exterior.

Os vinhos da Campanha são exportados para mais de 30 países, de acordo com o presidente da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, Pedro Candelária. A região tem, inclusive, desde 2020 a Indicação Geográfica, que identifica as características próprias das bebidas da região. No ano passado, foram fabricados 2,970 milhões litros com o selo entre vinhos tinto, branco, rosé e espumantes.

O líder da entidade falou sobre a quebra na safra e entende que, mesmo assim, o produto final não deve ser alterado. "Nós priorizamos a qualidade e não quantidade. Toda safra colhida manteve o mesmo padrão dos anos anteriores, mesmo que para isso os números fossem menores. Esse ano foi atípico", disse.

Ele também reforça que é uma que os números são uma estimativa de análises preliminares, pois os dados oficiais serão divulgados em abril e maio. No entanto, Pedro afirma que os valores dos produtos não devem sofrer elevação por conta dessa redução na colheita.

Atualmente, são 19 vinícolas associadas que cultivam as uvas e produzem as bebidas. Juntas, elas correspondem a uma área de quase 500 quilômetros, o equivalente ao tamanho do território de Portugal. Destas 11, trabalham com o enoturismo. "É um turismo diferente da Serra Gaúcha, por causa da longa extensão precisa de uma semana para conhecer todos os locais. As pessoas geralmente vêm de carro e ficam dias aqui", comenta o presidente da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha.

Além de comandar a organização, o português Pedro Candelária trabalha, desde 2012, atua com a esposa e uma das sócias da Vinícola Campos de Cima, a Manuela Ayub, em Itaqui. Para ele, a região das fronteiras está atraindo mais turistas. "O mercado consumidor, que tradicionalmente era mais preconceituoso com o vinho nacional tem se vindo a rejuvenescer e a estar mais aberto a produtos nacionais de qualidade", comenta, ao ressaltar, também, a importância dos voos comerciais direto de Porto Alegre para Uruguaiana que, segundo ele, impulsionam desenvolvimento do turismo na região.