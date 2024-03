Flores da Cunha busca se consolidar na área do enoturismo

O município de Flores da Cunha, na Serra gaúcha, completa 100 anos de emancipação política em 2024 e pretende investir no turismo para aquecer a economia. Por ser a cidade que carrega o título de maior produtor de vinhos de mesa do Brasil, o enoturismo ganha destaque com diversas rotas turísticas para os visitantes. Além disso, a categoria de turismo religioso também faz parte da lista de atrativos e evidenciam o potencial da cidade de quase 31 mil habitantes.

A cadeia produtiva da uva com a agricultura e a indústria representa 15% da economia do município, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Tiago Centenaro Mignoni. Das 2.200 propriedades rurais da cidade, 1.3 mil são produtores de uva. Junto a isso a cidade conta com 200 produtores de vinhos.

O cultivo da uva foi trazido pelos imigrantes italianos que completa 150 anos em 2025. "De geração a geração, as nossas propriedades são basicamente da agricultora familiar. Então o pai que aprendeu com o amor e passa para o filho", comenta a secretária de Agricultura, Deise Giotto. A partir disso, algumas rotas foram criadas para incentivar o turista que visitar a cidade. Roteiros como o Compassos da Mérica, Otávio Rocha Vila Colonial, Rota dos Vinhos dos Altos Montes, Caminhos do Alfredo e Passo do Vinho são algumas das mais procuradas.

Além das vinícolas, o destaque da cidade é um galo, de aproximadamente seis metros de altura, que fica no Parque da Vindima Eloy Kunz. A cidade é conhecida assim por conta de um episódio ocorrido no ano de 1934, quando um mágico teria passado pela cidade e prometido, durante o espetáculo, que cortaria a cabeça de um galo, e que com uma mágica, o faria cantar novamente - algo que não ocorreu. O monumento é parada obrigatória para registros fotográficos por quem passeio por lá.

Além disso, Flores da Cunha tem outros pontos importantes, como o Campanário da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes no qual é possível ser contemplado por meio de visitas guiadas. Inaugurado em 1949, o local foi construído para abrigar os sinos da cidade que, naquele período, era umas das poucas formas de comunicação com os moradores. "Quando morria um homem, o sino tocava uma nota, se fosse mulher era outra e criança também era diferente. Usamos até hoje, mas com alto falante. É uma tradição da cidade", comenta a subsecretária de Cultura, Camila Stuani Pauletti. Com 112 pedras, 218 degraus e oito andares, o Campanário foi tombado como patrimônio histórico municipal em 2019, ano em que contemplou os 70 anos de inauguração.

A cidade também ganha notoriedade nacional por conta da produção de tapetes com serragem colorida para a celebração de Corpus Christi. No ano passado, a Praça da Bandeira, local onde ficam as obras, recebeu 58 tapetes redondos e retangulares. Os tapetes são confeccionados pelas comunidades, entidades, escolas e rotas turísticas, envolvendo centenas de voluntários em prol do evento. Ao todo, foram utilizados 60 metros cúbicos de serragem para a criação.

Flores da Cunha recebe, também, a cada quatro anos, a Festa Nacional da Vindima (Fenavindima), que está em andamento e encerra no domingo (10). A gastronomia é uma das protagonistas da festa, assim como a uva, que recebe os visitantes já na chegada ao parque.