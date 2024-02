Fenavindima busca mostrar o potencial de Flores da Cunha

A 15ª edição de Festa Nacional da Vindima (Fenavindima), em Flores da Cunha, na Serra gaúcha, terá início no dia 22 de fevereiro, com atrações programadas até 10 de março. O evento, que acontece a cada quatro anos, prepara uma série de novidades para atrair o público ao Parque Eloy Kunz às sextas, sábados e domingos - a abertura, no entanto, ocorre em uma quinta-feira.

A Fenavindima foi o último evento da cidade antes da aplicação das restrições por conta da pandemia de coronavírus, em 2020. Naquela oportunidade, cerca de 100 mil pessoas visitaram a festa, seja para aproveitar os shows ou aliar um bom vinho à gastronomia italiana, típica da festividade. Agora, a organização do evento planeja superar esse número

Maior produtora de uva e vinho de mesa do Brasil, com uma safra estimada em quase 100 milhões de quilos e 120 milhões de litros da bebida, produzidos por cerca de 1,3 mil produtores, a cidade também busca se consolidar como destino enoturístico no Rio Grande do Sul. De acordo com a corte do evento, formada pela rainha, Paula Bebber, e as princesas Bruna Marini e Caroline Foss Lovison, a Fenavindima busca fazer essa integração entre a festa em si e os demais estabelecimentos da cidade, a fim de promover o destino e apresentar as potencialidades. Em paralelo ao evento, ocorre na cidade o "É tempo de Vindima", com programação complementar.

Tradicional evento da cidade, presente no calendário desde 1967, a Fenavindima retoma os desfiles temáticos pelo percurso original, com saída a partir da avenida 25 de julho até a Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Serão três oportunidades para conferir, nos dias 25 de fevereiro, 2 e 10 de março. Dessa vez, o tema principal será os 100 anos de emancipação da cidade, completados em 2024. Todas as comunidades locais estarão presentes, apresentando um trecho desta história.

Além disso, no parque, os visitantes serão recepcionados com cachos de uva, além de uma intensa programação gastronômica e cultural. Destaque para o menarosto, típica comida italiana à base de carnes, que será servida - e vendida à parte no evento - tanto no almoço quanto na janta. Além disso, um pavilhão é destinado para a feira da agricultura familiar.

Dentre os shows programados, a banda Rainha Musical faz a abertura no dia 22. Além disso, Engenheiros do Hawaii, César Oliveira e Rogério Melo e a dupla sertaneja Israel & Rodolffo são algumas das atrações previstas. As entradas podem ser adquiridas pelo site da AM9 Produções. Para o parque, o ingresso custa R$ 20,00, e às sextas-feiras não há cobrança. Pelas redes sociais (@fenavindima) é possível conferir a programação completa.