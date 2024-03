Nova Petrópolis inaugura monumento em homenagem aos 200 anos da imigração alemã

O Monumento Umleitung (Desvio, em alemão) foi inaugurado no fim de semana, no Esculturas Parque Pedras do Silêncio, em Nova Petrópolis. A obra, concebida em parceria com o artista alemão Hermann Josef Wilhelm, presta homenagem ao Bicentenário da Imigração Alemã, celebrado este ano.

O ato de inauguração foi acompanhado de uma comitiva de 19 pessoas da cidade alemã de Emmelshausen, coirmã de Nova Petrópolis. O grupo veio ao Brasil para participar dos festejos do Bicentenário e do 69º aniversário de Nova Petrópolis. Entre os integrantes do grupo esteve, justamente, o autor da obra, o artista. Hermann Josef Wilhelm.

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, destacou que um dos elementos principais da imigração foi o trabalho, visto que os imigrantes se estabeleceram em um cenário de muitas dificuldades e prosperaram. "É motivo de muita alegria para Nova Petrópolis fazer esta celebração e lembrar esses fatos do passado, tendo conosco a comitiva de Emmelshausen", comentou o chefe do Executivo.

Junto com a inauguração, o Esculturas Parque promoveu o fechamento de uma cápsula do tempo, com diversos registros da atualidade. O material será recuperado no ano de 2049, após 25 anos. Uma apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein finalizou a cerimônia.

Sobre o bicentenário, os festejos terão continuidade na cidade alemã, nos dias 24 e 25 de agosto, com a inauguração de um monumento na Alemanha. A obra ficará em uma das rótulas da principal avenida e terá o formato de uma bota, simbolizando a caminhada dos emigrantes quando partiram de sua terra natal.