Lajeado abre comemoração dos 200 anos da imigração alemã

A 7ª edição da Sommerfest dará início às celebrações do bicentenário da imigração alemã em Lajeado, no Vale do Taquari. O evento, promovido pelo Centro de Cultura Alemã em parceria com a prefeitura, ocorrerá no Parque Histórico do município a partir das 19h. A comida típica do povo germânico e o baile com a Super Banda Real serão os destaques da cerimônia.

O evento contará com apresentações artísticas de grupos de danças folclóricas, baile e jantar típico. O cardápio conta com bolinho de carne, chucrute, massa com molho, batata a vapor, carne de porco assada e saladas diversas. A adesão ao jantar custa R$ 60,00 e podem ser adquiridos com o Centro de Cultura Alemã da cidade. "Gastronomia, música, dança, arquitetura, agricultura, industrialização, religiosidade e esporte estão entre os legados do povo germânico. A imigração alemã, trouxe uma rica herança cultural para Lajeado", pontua o secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado, Carlos Reckziege.

A cidade do Vale do Taquari é mais uma que terá programações alusivas aos 200 anos da chegada do alemães ao Estado. Entre as atrações programadas para celebrar a data, o secretário destaca a ida de historiadores, professores e escritores às escolas para palestras e rodas de conversas sobre a herança da cultura germânica na região.

Outra iniciativa que integra as celebrações é o lançamento do projeto Neue Heimat, em tradução, "Nova Pátria". A ação tem o objetivo de relatar e documentar como os imigrantes alemães influenciaram a vida no Vale do Taquari e no Estado. O projeto, que inicia em março e segue até dezembro, estará presente nas mais diversas plataformas do grupo como o rádio, as redes sociais e o jornal impresso. Junto a isso, em junho, terá o lançamento de 50 livros do historiador Waldemar Richter, que conta a história das primeiras 50 famílias que desbravaram o Vale do Taquari.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer aborda que o Executivo optou por não realizar um evento específico, mas sim apoiar o que já é realizado todos os anos no município. Dessa maneira, todas as iniciativas foram integradas para fazer parte da programação oficial do calendário de eventos do governo do Estado e também levar o selo alusivo aos 200 anos da Imigração Alemã. "A prefeitura participa do projeto com a participação das escolas, com a organização da agenda. É uma ação conjunta entre a prefeitura e os parceiros", avalia.

Além disso, durante julho, mês em que é comemorada a data de chegada dos europeus, a Casa de Cultura de Lajeado fará exposições sobre a história do povo germânico. Haverá ao longo do ano também apresentações folclóricas, gincanas, eventos culturais, desfiles, consertos, concursos, entre outros.

Inicialmente, a divulgação das atrações estava programada para ocorrer no segundo semestre de 2023. No entanto, os transtornos causados pelas seis enchentes que a cidade enfrentou entre setembro e novembro tardou a comunicação do evento, segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer.