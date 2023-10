Chuvas minimizam projeção de novos racionamentos de água em Bagé

Acostumada a sofrer com o racionamento de água, sobretudo no verão, o município de Bagé, na região da Campanha, não projeta escassez de água nos próximos quatro meses. De acordo com os registros do Departamento de Água, Arroios e Esgotos de Bagé (Daeb), após a chuva do mês de setembro, o município está com os seus três reservatórios de água cheios.

a cidade registra racionamento desde 1989, ano que marcou os bajeenses pela seca da barragem Sanga Rasa, a principal da cidade, que chegou a ter um nível nove metros abaixo do nível normal em abril Segundo Franco Alves, diretor do Daeb,, ano que marcou os bajeenses pela seca da barragem Sanga Rasa, a principal da cidade,. Desde 2005, o município realiza um levantamento com os anos de estiagem, duração do racionamento, níveis das barragens Piraí e Sanga Rasa e piores acúmulos de chuvas. Em maio desse ano a cidade chegou a enfrentar 18 horas de racionamento, um dos maiores períodos da história.

a cidade deve manter o abastecimento normalizado pelo menos até fevereiro. Em 2023, Alves cita a importância do racionamento preventivo para lidar com as crises de seca. "Se hoje eu tivesse que realizar um racionamento, eu começaria no fim de dezembro ou início de janeiro mas tudo depende do nível de água, provavelmente não chegaremos a uma situação como no início do ano", disse. O diretor afirmou que, segundo os prognósticos do departamento, por conta das chuvas de setembro e a previsão de precipitações na casa de 400 milímetros para outubro,. Em 2023, o racionamento de água teve início em meados de janeiro

o projeto está 40% concluído e, ao chegar em 60%, havendo áreas de alagamento e captação, a população já poderá usufruir da água do local. Uma das possibilidades para acabar com o drama do racionamento na cidade é a conclusão das obras da barragem Arvorezinha . Ao ser perguntado sobre o andamento da obra, que é realizada pela prefeitura em parceria com o Exército, o diretor do Daeb afirmou quee, ao chegar em 60%, havendo áreas de alagamento e captação, a população já poderá usufruir da água do local.

Quando concluída, a barragem da Arvorezinha irá abastecer os reservatórios de água da cidade por mais de um ano, alterando o panorama atual de 4 bilhões de litros d'agua para 18 bilhões. A conclusão da obra tem como objetivo garantir o abastecimento urbano, beneficiando aproximadamente 120 mil pessoas que residem no município.

De acordo com os dados da autarquia, no mês de setembro a cidade registrou 408,3 mm de chuva superando o mês de julho onde alcançou 218.3 milímetros. Levantamento recente apontou que todas as barragens da cidade estão acima do nível normal após as precipitações.