Programa para recuperação de débitos em Santa Cruz do Sul atinge R$ 9 milhões em renegociações feitas

O programa Santa Cruz em Dia ainda não terminou e já arrecadou um valor recorde se comparado com a campanha realizada nos últimos anos até o período de 30 de junho, prazo em que o devedor tem o benefício de até 100% de desconto nos juros e multas. De acordo com o secretário de Fazenda, Valdir Bruxel, a iniciativa de quitação de créditos tributários municipais foi aderida por 3.777 contribuintes, entre pessoas físicas e jurídicas, totalizando R$ 9,2 milhões.

Ainda segundo ele, as principais origens de arrecadação estão relacionadas ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), em mais de R$ 4 milhões, e IPTU, totalizando mais de R$ 3 milhões. Conforme o secretário, alguns dos contribuintes, 391 no total, optaram pelo parcelamento da dívida, tendo um desconto de 35% nos juros e multas.

Na avaliação de Bruxel, a arrecadação nesta primeira etapa da campanha superou as expectativas, visto que, se comparado com o ano anterior, o valor que entrou nos cofres públicos nesta edição mais que duplicou. "Tivemos 102% sobre o valor arrecadado em 2022. Dentro do Plano de Ação Fiscal anunciado pela prefeita Helena no mês de maio, o trabalho para aumentar a arrecadação é tão essencial quanto a diminuição nas despesas de viagens e diárias, fazendo com a Administração mantenha e até amplie os serviços em áreas essenciais como Saúde e Educação", afirmou.

A campanha Santa Cruz em Dia tem continuidade. A partir de agora, quem quiser saldar sua dívida terá o desconto de 80% nos juros e multas, se procurar a Secretaria de Fazenda (Sefaz) até o dia 31 de agosto.