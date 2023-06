Refinaria Riograndense se instala no parque tecnológico da Furg

Foi inaugurado, na semana passada, o ambiente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Refinaria de Petróleo Riograndense, junto ao Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), o Oceantec. A empresa foi selecionada na primeira colocação durante chamada pública de edital realizada no final de 2022. A ação tinha como objetivo ampliar o conjunto de empresas residentes no parque.

De acordo com o presidente do Oceantec, Artur Gibbon, a refinaria possui um histórico antigo de parcerias com a FURG. "Para nós, é ótima essa assinatura com a empresa. A refinaria está no DNA da criação da universidade, além de ser de extrema importância para a cidade enquanto companhia promotora de inovação", destacou Gibbon.

Para o reitor, Danilo Giroldo, este é mais um passo na consolidação da relação - já muito bem sedimentada - entre a universidade e a Refinaria de Petróleo Riograndense. "Essa parceria histórica foi muito importante para a consolidação da FURG durante seus primeiros anos de atividade, e até mesmo antes da sua criação. A refinaria fomentou o ensino superior no território e foi extremamente importante para o início das atividades da instituição", explicou o gestor.

Ainda de acordo com Giroldo, a aproximação entre ambas instituições se transformou em uma cultura institucional que perpassa gerações dentro da universidade. "Esta relação de longa data fomentou a cultura institucional da FURG de preocupar-se com os problemas do território; o que também se observa, atualmente, nas relações entre a universidade e os demais municípios onde se instalou, por meio dos campi de São Lourenço do Sul, Santo Antônio da Patrulha, e Santa Vitória do Palmar", concluiu o reitor.