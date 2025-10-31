Sebrae e Feevale realizam pesquisa no Vale do Sinos

O Sebrae e a Universidade Feevale estão realizando uma pesquisa voltada à população do Vale do Sinos. O objetivo é compreender melhor o sentimento de identidade territorial, pertencimento e autoestima dos moradores da região. Podem participar residentes de Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval, São Leopoldo, São José do Hortêncio e Sapiranga.

A pesquisa, aplicada pela Diretoria de Inovação da Feevale, por meio do Núcleo de Parcerias e Captação de Recursos, busca ouvir os cidadãos sobre como percebem o lugar onde vivem e qual é a relação que mantêm com sua cidade e com a região como um todo. As informações coletadas vão contribuir para ações voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento local e da valorização das identidades regionais.

A pesquisa é rápida e pode ser respondida até o dia 20 de novembro, pela internet (endereço:

. “A participação da comunidade é fundamental para que possamos refletir sobre as percepções de quem vive no Vale do Sinos”, afirma Debora Engeroff, supervisora da Diretoria de Inovação.