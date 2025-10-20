IBGE realiza pesquisa telefônica sobre os impactos das enchentes em Lajeado

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza, a partir desta segunda-feira (20), a Pesquisa Especial sobre as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (Peers) com os moradores de Lajeado. As entrevistas serão realizadas por agentes de coleta do Centro de Entrevista Telefônica Assistida por Computador (Cetac) do IBGE, que irão realizar as entrevistas ligando para o entrevistado por meio do número telefônico (21) 2142-0123. A Peers visa entender como as pessoas foram afetadas no momento das enchentes no estado e, um ano depois, como está a vida delas.



Assim que o morador atender o telefonema do número (21) 2142-0123, o agente do IBGE vai confirmar a identidade dessa pessoa e verificar se ela se enquadra ou não nos critérios para resposta. O informante necessita ter estado presente em algum momento no seu próprio domicílio durante o período das enchentes, entre abril e maio de 2024, e ter ao menos 14 anos de idade.



