Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesClima

Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 00:30

Defesa Civil de Lajeado conclui a instalação de estação meteorológica

Equipamento foi instalado em um dos pontos mais altos da região central da cidade

Equipamento foi instalado em um dos pontos mais altos da região central da cidade

/PREFEITURA DE LAJEADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A Prefeitura de Lajeado, por meio da Defesa Civil municipal, concluiu a instalação de uma estação meteorológica na região central da cidade. Os equipamentos foram instalados em parceria com o Hospital Bruno Born (HBB), que autorizou a utilização do heliponto e disponibilizou a infraestrutura necessária para que a estação fosse instalada em um dos pontos mais altos do Bairro Centro.Mediante um investimento de R$ 11 mil, a estação possibilitará o monitoramento em tempo real de variáveis como temperatura, velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Os dados são atualizados continuamente e ficam disponíveis ao público, incluindo o histórico de mediçõe. As informações estão em inglês. Porém, é possível acessar outro endereço eletrônico para ter as informações em português.Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, o equipamento representa um avanço importante na capacidade de monitoramento local, pois é a primeira estação meteorológica de propriedade do município. “Com dados diretos do bairro Centro, teremos informações precisas e também mais suporte técnico em momentos de eventos extremos, como chuvas intensas ou ventos fortes”, afirma Maya, salientando que a instalação integra as ações de fortalecimento da Defesa Civil municipal, que vem ampliando sua estrutura e capacidade de resposta diante de eventos climáticos cada vez mais frequentes.Por fim, o coordenador da Defesa Civil de Lajeado esclarece que a estação serve para monitorar em tempo real as condições climáticas, mas não serve para previsões meteorológicas.
A Prefeitura de Lajeado, por meio da Defesa Civil municipal, concluiu a instalação de uma estação meteorológica na região central da cidade. Os equipamentos foram instalados em parceria com o Hospital Bruno Born (HBB), que autorizou a utilização do heliponto e disponibilizou a infraestrutura necessária para que a estação fosse instalada em um dos pontos mais altos do Bairro Centro.
Mediante um investimento de R$ 11 mil, a estação possibilitará o monitoramento em tempo real de variáveis como temperatura, velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Os dados são atualizados continuamente e ficam disponíveis ao público, incluindo o histórico de mediçõe.
As informações estão em inglês. Porém, é possível acessar outro endereço eletrônico para ter as informações em português.
Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, o equipamento representa um avanço importante na capacidade de monitoramento local, pois é a primeira estação meteorológica de propriedade do município. “Com dados diretos do bairro Centro, teremos informações precisas e também mais suporte técnico em momentos de eventos extremos, como chuvas intensas ou ventos fortes”, afirma Maya, salientando que a instalação integra as ações de fortalecimento da Defesa Civil municipal, que vem ampliando sua estrutura e capacidade de resposta diante de eventos climáticos cada vez mais frequentes.
Por fim, o coordenador da Defesa Civil de Lajeado esclarece que a estação serve para monitorar em tempo real as condições climáticas, mas não serve para previsões meteorológicas.

Notícias relacionadas