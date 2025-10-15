Defesa Civil de Lajeado conclui a instalação de estação meteorológica

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Defesa Civil municipal, concluiu a instalação de uma estação meteorológica na região central da cidade. Os equipamentos foram instalados em parceria com o Hospital Bruno Born (HBB), que autorizou a utilização do heliponto e disponibilizou a infraestrutura necessária para que a estação fosse instalada em um dos pontos mais altos do Bairro Centro.

Mediante um investimento de R$ 11 mil, a estação possibilitará o monitoramento em tempo real de variáveis como temperatura, velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Os dados são atualizados continuamente e ficam disponíveis ao público, incluindo o histórico de mediçõe.

As informações estão em inglês. Porém, é possível acessar outro endereço eletrônico para ter as informações em português.

Conforme o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, o equipamento representa um avanço importante na capacidade de monitoramento local, pois é a primeira estação meteorológica de propriedade do município. “Com dados diretos do bairro Centro, teremos informações precisas e também mais suporte técnico em momentos de eventos extremos, como chuvas intensas ou ventos fortes”, afirma Maya, salientando que a instalação integra as ações de fortalecimento da Defesa Civil municipal, que vem ampliando sua estrutura e capacidade de resposta diante de eventos climáticos cada vez mais frequentes.

Por fim, o coordenador da Defesa Civil de Lajeado esclarece que a estação serve para monitorar em tempo real as condições climáticas, mas não serve para previsões meteorológicas.