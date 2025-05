Daeb reativará Pedreira de Bagé para auxiliar no fornecimento de água

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) informou que reativará a Pedreira localizada atrás do campus do Instituto Federal (IFSul) da cidade. De acordo com o site da autarquia, a medida é necessária diante da situação dos níveis das barragens, que não teve alteração com as últimas chuvas que caíram em Bagé.

As duas fontes de captação hídrica do município estão com níveis muito abaixo do normal: a Sanga Rasa está com 6,35 metros negativos e a do Piraí está com um déficit de 4,10 metros.

De acodo com o órgão, a estrutura de captação e filtragem já está instalada. Nesta terça-feira (20), serão realizados os testes de operação. A distribuição da água ainda não será realizada. O Daeb avisará previamente quando iniciará o abastecimento via Pedreira, que será realizado para alguns bairros da Zona Leste de Bagé.



Em seu informe, o Daeb enfatizou que a água da Pedreira passará por tratamento e por análise de duas em duas horas, seguindo o mesmo procedimento realizado diariamente com a água distribuída pela Estação de Tratamento da cidade (ETA).