Hospital da Colônia Nova, em Aceguá, recebe investimento de R$ 750 mil

O Hospital da Colônia Nova, em Aceguá, na fronteira com o Uruguai, irá receber um montante de R$ 750 mil de um convênio com o governo do Estado, que serão destinados à adequação e ampliação do serviço de nutrição e dietética do complexo.

Os recursos serão liberados no âmbito do Programa Avançar Mais, da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta quinta-feira (4) a titular da pasta, Arita Bergmann assinou o convênio com Aceguá e outros três municípios, Santa Maria, Nonoai e Estação, somando um investimento de R$ 3 millhões na rede assistencial.

Segundo Bergmann, o governo do Estado criou uma política pública de incentivo aos pequenos hospitais, como os de Aceguá e Estação, que já foram contemplados com cerca de R$ 42 milhões em investimentos. As informações constam do site do governo estadual. Segundo a secretária, “são hospitais que tem um papel relevante para a rede assistencial e ambulatorial do Estado, qualificando os serviços disponíveis para a população”.

O Hospital da Colônia Nova foi inaugurado oficialmente em 31 de março de 1969, construído com recursos vindos da Alemanha e custeado em parte também pelos sócios da Comunidade da Colônia Nova, que até hoje é a mantenedora da instituição. Possuía, inicialmente, 372 m², 16 leitos e apenas um médico. De acordo com o site da instituição, a estrutura possui atualmente uma capacidade de 42 leitos.