Cheias afetaram infraestrutura e pesca no Sul

A evolução dos danos da enchente de maio de 2024, se imediata na porção Norte do Estado, mostrou seus efeitos nos municípios da Costa Doce e da Zona Sul um pouco mais tarde. O excesso de chuvas que veio descendo de rios como o Taquari atingiu primeiro o Guaíba, devastando cidades da Região Metropolitana e, alcançando a Lagoa dos Patos, foi subindo o nível de suas águas e inundando as cidades banhadas pelo "Mar de Dentro" e pelos rios da região.

Em Pelotas, maior município da região, o primeiro pico das águas ocorreu em 12 de maio, com o canal São Gonçalo chegando a 2,88 m, mesma marca da enchente de 1941, e poucos dias depois, dia 16, chegou a 3 m. Em Rio Grande, no dia seguinte, o nível da Lagoa dos Patos alcançou a 2m56cm, marca 66cm acima do nível do cais.

O avanço e a força das águas fizeram estragos em infraestruturas e serviços públicos, que foram alvo de ações emergenciais das prefeituras para minimizar os danos representados para seus usuários. Passado um ano da tragédia climática, os dois municípios contam com novos gestores à frente da prefeitura, mas o desafio segue sendo a reparação dos prejuízos e o aprimoramento para proteger a comunidade dos desdobramentos de futuros extremos climáticos.

Em um dos acessos mais importantes em Rio Grande para a comunidade pesqueira, a ponte da Ilha dos Marinheiros teve a sustentação da estrutura impactada pelas águas. As obras de recuperação começaram em outubro do ano passado e ainda continuam. A recuperação, segundo o Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE) do município, depende do mapeamento periódico da profundidade da Lagoa dos Patos.

Nesta segunda-feira, a medição foi de 5 m, o que permitiu a colocação da manta geotêxtil e das pedras rachão para a fixação do solo. Já a realização do teste de carga, que irá avaliar a capacidade de sustentação da ponte diante do peso dos veículos, está previsto para ocorrer até 20 de maio.

Em Pelotas, a administração municipal intensifica investimentos para combater o déficit histórico de drenagem urbana e reforçar a proteção contra cheias. Em maio de 2024, cerca de 100 mil moradores — quase um terço da população — estiveram em áreas de risco em decorrência das enchentes que afetaram diversos bairros da cidade.

Na época, medidas emergenciais foram necessárias. Barreiras de contenção feitas com sacos de areia, saibro e cascalho foram erguidas para conter a força das águas da Lagoa dos Patos e do São Gonçalo. Casas de bombas também foram instaladas em pontos estratégicos para tentar mitigar os danos. No Laranjal, bairro litorâneo e um dos mais impactados, a situação evidenciou a necessidade de reforçar a infraestrutura existente.

Agora, o cenário ainda é de reconstrução e busca por soluções duradouras. Entre os investimentos em andamento, destaca-se o projeto de elevação da cota do dique de proteção do Laranjal para 4 m, utilizando recursos estaduais de R$ 25 milhões, anunciados em fevereiro deste ano. A expectativa é que essa obra aumente a capacidade de contenção contra novas elevações do nível da água.

Além disso, a prefeitura e o Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) estão realizando a limpeza e o aprofundamento dos canais de drenagem, como o da avenida Espírito Santo, para ampliar a vazão das águas. Essas iniciativas, no entanto, são apenas parte da resposta de Pelotas para um problema estrutural que se agravou com a crise climática. A gestão municipal também anunciou, no final de março, novos investimentos de R$ 56,2 milhões por meio do Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal. O pacote contempla a construção de novas redes e travessias de drenagem pluvial na cidade, além da elevação do dique da Estrada do Engenho, no bairro Navegantes, para quatro metros — padrão estabelecido como cota de segurança.