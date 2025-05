Atraso em salários na Urcamp é discutida por deputados estaduais

O atraso no pagamento dos vencimentos de professores e servidores do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) foi pauta de discussão na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, realizada na manhã desta terça-feira (6) na sede do Poder Legislativo, em Porto Alegre.

O tema foi trazido à comissão pela deputada estadual Luciana Genro (PSOL), a partir do parcelamento de salários e atrasos no pagamento de 13º salário e 1/3 constitucional, segundo informações do site da Assembleia. A situação foi atestada pelo dirigente do Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro) do RS, Marcus Furr. Segundo ele, o cenário tem afetado diretamente a qualidade de vida dos professores e servidores da Urcamp. Marcus contou que o sindicato tem acompanhado as tentativas de acordos com a reitoria, inclusive por via judicial. O dirigente sindical destacou também o passivo trabalhista da instituição.

Por sua vez, o reitor da Urcamp, Guilherme Marques Bragança, admitiu que tem parcelado os salários, mas sempre dentro do mês seguinte ao trabalhado. Bragança disse também que os salários mais baixos têm sido pagos em dia. De acordo com o reitor, o pagamento dos salários ainda é feito de maneira parcelada, por motivos como empréstimos e dívidas contraídas em gestões anteriores, porém são quitados dentro do mês. Ele também pontuou que a solução desta condição é alvo de prioridade para a gestão da Urcamp.

Bragança expôs os esforços de sua administração para recuperação econômica e financeira da Urcamp, como a negociação de débitos fiscais e bancários, além da conquista das negativas federais para permitir o recebimento de emendas e subsídios para investimentos em áreas como saúde e educação. O reitor lembrou, ainda, a importância social da Urcamp para a região da Campanha, com atendimento comunitário e responsabilidade social.



A Urcamp possui campi nos municípios de Bagé, Alegrete, Dom Pedrito, Santana do Livramento e São Gabriel.