Primeiro encontro do Mapa Econômico 2025 será em Bagé

O primeiro encontro da edição 2025 do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul acontecerá em Bagé, no histórico Palacete Pedro Osório (Av. Tupi Silveira, 1436, Centro).

Marcado para o dia 5 de junho, às 17h, o evento irá reunir as lideranças do Sul do estado para discutir a economia e os negócios das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste, reunindo líderes empresariais, gestores públicos e especialistas para debater os caminhos do desenvolvimento regional. O painel será mediado por Guilherme Kolling, editor-chefe do Jornal do Comércio.

A retomada econômica do Rio Grande do Sul estará em pauta, bem como os desafios e oportunidades de uma economia em transformação, em uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas, de forma regionalizada.

Desde 2023, o Mapa Econômico do RS mapeia e analisa os principais vetores econômicos do Estado, dividindo-o em cinco grandes regiões. A iniciativa identifica desafios, potencialidades e avanços em cada território. Ao longo de 2025, serão promovidos outros quatro eventos em diferentes localidades, sempre acompanhados de um caderno especial com conteúdo exclusivo.

Mais informações sobre a programação e participação no Mapa Econômico 2025 RS serão divulgadas em breve.