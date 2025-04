Racionamento de água de 12 horas em Bagé será diário em todos os bairros

O racionamento de água em Bagé, que desde o mês de março vem tendo uma duração de 15h diárias alternadas entre dois setores na cidade, passará a ter periodicidade diária para todos os bairros a partir da próxima sexta-feira (2).

A medida foi anunciada pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb). Em mensagem em suas redes sociais, o órgão justifica a restrição no fornecimento de água "diante da situação muito crítica das barragens". De acordo com o Daeb, a Sanga Rasa, principal reservatório da cidade, está com seu nível em 6 metros negativos. Já a barragem do Piraí está 4 metros abaixo do normal. O déficit hídrico do ano, devido à escassez de chuvas, já está em mais de 200 milímetros.

Conforme o Daeb, a partir de 2 de maio, o setor 1 (confira relação de bairros ao fim da matéria) terá o abastecimento interrompido das 15h às 3h e o setor 2, das 3h às 15h, diariamente. Ainda segundo o órgão, as regiões mais afastadas, consideradas "pontas de rede", "podem ter menos horas de abastecimento, pois a água demora mais a chegar nestes locais".

Confira os setores de Bagé afetados pelo racionamento:

Setor 1 - racionamento diário das 15h às 3h

Bairros: Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.



Setor 2 - acionamento diário das 3h às 15h

Bairros: Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona França, Loteamento Prado Velho, Adão Pedra, Loteamento do Parque, Industrial I, Balança e arredores.