Festival Internacional de Cinema da Fronteira tem início em Bagé

Teve início nesta quarta-feira (23), em Bagé, a 16ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira (FICF). A programação do evento se divide entre Bagé, desta quarta até domingo (27), Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai, na terça (29) e quarta-feira (30).

Este ano, o evento traz o tema "Patrimônio, Linguagem e Afeto", que destaca elementos essenciais da identidade de Bagé e do festival. As atividades serão realizadas em locais estratégicos da cidade, garantindo fácil acesso e incentivando a participação ativa da comunidade. A projeção de filmes em Bagé acontece no Cine 7, com atividades no Centro Histórico Vila de Santa Thereza, Palacete Pedro Osório e outros locais. Santana do Livramento e Rivera recebem a mostra competitiva de animação e outras atividades culturais.

A abertura do festival aconteceu na manhã desta quarta, com uma entrevista coletiva no Centro de Cultura Pedro Wayne, em Bagé. O diretor artístico do FICF, e secretário municipal de Cultura, Zeca Brito, afirmou que o evento cria “janelas de circulação da produção local, oportunidades de parcerias profissionais e intercâmbio cultural, e posicionando a Rainha da Fronteira como porta de entrada do cinema ibero-americano em território brasileiro”.

Abertura do evento aconteceu na manhã de quarta-feira na Casa de Cultura Pedro Wayne Anderson Coka/Divulgação/JC



A seleção de longas reúne sete títulos recentes da produção latino-americana em competição, com produções do Brasil e Argentina (confira a seleção completa no fim da matéria). Combinadas, as competitivas de curtas e animação contam com 18 produções de dez países. As exibições especiais trazem seis filmes, incluindo uma retrospectiva do trabalho de Ana Luiza Azevedo e o clássico "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha. A seleção de longas reúneem competição, com produções do(confira a seleção completa no fim da matéria). Combinadas, as competitivas de curtas e animação contam com. As exibições especiais trazem seis filmes, incluindo uma retrospectiva do trabalho de Ana Luiza Azevedo e o clássico "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha.

O festival também incluiu a realização de quatro oficinas em Bagé e em formato online, com temas como fotografia, atuação, cinema negro, e roteiro e linguagem do cinema documentário.

A curadora do Festival de Punta del Leste, Daniela Cardarello, e a diretora institucional do Festival de Cartagena das Índias, Gisela Perez, farão parte do júri. Já Walter Tiepelmann, curador do Festival de Málaga e FIDBA (Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires), e Mariana Barassi, do Márgenes - Festival Internacional de Cine de Madrid, participam como tutores do Sur Frontera.

Roger Lerina e Jonas Chadarevian assinam a curadoria de longas-metragens. Frederico Ruas, João Werlang, José Eduardo Camargo e Marizele Garcia dividem a curadoria de curtas. A carga da curadoria de convidados está Vera Carneiro. Alessandro Engroff é o responsável pela coordenação do Sur Frontera WIP LAB, que tem entre seus tutores Carla Esmeralda, Renato Vallone, Leo Garcia, Sandra Kogut, Raphaela Leite e Jonatas Rubert.

A programação completa do festival pode ser conferida no site https://www.festivaldafronteira.com.br/

Homenagens



Nesta edição, o festival também celebra dois nomes que integram a história do audiovisual brasileiro: Ana Luiza Azevedo e Giba Assis Brasil. A homenagem acontecerá na sexta (25), às 20h, no Palacete Pedro Osório (Av. Tupi Silveira, 1436 - Centro), em Bagé.

Ana Luiza é diretora e roteirista, integrante da Casa de Cinema de Porto Alegre. Assina obras como "Aos Olhos de Ernesto" (que será exibido na sexta e domingo), "Antes que o Mundo Acabe" e "Doce de Mãe", montados por Giba Assis Brasil. A cineasta também integra o time de tutores do IV Sur Frontera WIP LAB, que acontece dentro do festival. Ela participa de bate-papo na sexta (25), às 19h, no Palacete. Seus curtas “3 Minutos” e “Dona Cristina Perdeu a Memória” também serão exibidos.

Giba é montador, roteirista e professor. Também da Casa de Cinema, assinou a montagem de "Ilha das Flores", "O Homem que Copiava", "Meu Tio Matou um Cara", "Rasga Coração" e tantos outros filmes que moldaram gerações de cineastas. Ele apresenta na quarta (23), às 18h, a aula magistral "A decupagem de minha vida", no Palacete.

Confira a seleção oficial do Festival Internacional de Cinema da Fronteira



Longa-metragens

"A Queda do Céu" (Brasil/SP), de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha

"Bicho Monstro" (Brasil/RS), de Germano de Oliveira]

“Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo” (Brasil/RJ), de Joel Zito Araújo

"El Turbio" (Argentina), de Alejandro Encinas

"O Maior Espetáculo da Pampa" (Brasil/RS), de Tyrell Spencer

"Por tu bien" (Argentina), de Axel Monsú

"Tijolo por tijolo" (Brasil/PE), de Victória Álvares e Quentin Delaroche

Exibições especiais

"3 Minutos", de Ana Luiza Azevedo

"Aldo Baldin - Uma Vida pela Música", de Yves Goulart

"Antes Que o Mundo Acabe”, de Ana Luiza Azevedo

"Aos Olhos de Ernesto", de Ana Luiza Azevedo

"Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha

"Dona Cristina Perdeu a Memória", de Ana Luiza Azevedo



Curtas internacionais

"A Um Gole da Eternidade" (Brasil/RS), de Paulo Ricardo de Moraes e Camila de Moraes

"Emerenciana" (Brasil/PR), de Larissa Nepomuceno

"Herminda" (Colômbia), de Ernesto Lozano Redondo

"Lolo" (México), de Ana Gutiérrez Salgado

"Mañana será otro día" (Guatemala), de Esteban Olivero Reynoso

"Maputo" (Brasil/SP), de Lucas Abrahão

"Pequenos Traficantes Brancos" (Brasil/RJ), de José Bial

"Sonhos de uma Revolução" (Portugal), de Pedro Neves

"Você" (Brasil/RJ), de Elisa Bessa



Mostra de animação

"A Luz que Falta Dentro de Mim” (Brasil/RJ), de Julianna Collares

"Confetti" (Estados Unidos), de Amanda Bonaiuto

"Eis Que" (Brasil/RJ), de Ygor Betine

"Haggis" (Brasil/SC), de Raul Dutra Cabral

"Lagrimar" (Brasil/RN), de Paula Vanina

"Lines" (Alemanha), de Martin Schmidt

"Pasos para volar" (Argentina), de Nicolás Conte e Rosario Carlino

"Poise" (Portugal), de Luís Soares

"Shoes and Hooves" (Hungaria), de Viktória Traub

