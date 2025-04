Portos RS avalia recepção de cruzeiros de luxo em Rio Grande

O diretor de relações institucionais da Portos RS, Sandro Oliveira, recepcionou, em agenda na semana passada, a diretora de pesquisa e desenvolvimento de cruzeiros da empresa francesa Ponant, Sylviane de Tracy.

Essa modalidade de viagem é formada por navios de menor porte que, ao mesmo tempo em que transportam um número reduzido de passageiros, possuem capacidade de navegar em áreas de menor calado. Pela primeira vez a cidade do Rio Grande está sendo estudada para compor o roteiro dessas embarcações, informou a assessoria da autarquia estadual.

Depois de uma apresentação do complexo hidroportuário do Rio Grande do Sul, onde foi contextualizado o papel de cada um dos três portos gaúchos na movimentação da economia do Estado e as potencialidades de cada unidade, os visitantes puderam conhecer a infraestrutura disponibilizada para recebimento de embarcações deste tipo.

Segundo a autarquia, o diretor avaliou a reunião como extremamente positiva do ponto de vista da atração de visitantes para a região, o que contribuiria para a movimentação da economia. Em 2025, o Porto do Rio Grande recebeu dois navios trazendo passageiros vindos da Alemanha: no dia 19 de janeiro, o navio Artania, e no dia 16 de fevereiro, o navio Amera.