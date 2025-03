Rio Grande ampliará compra de alimentos da agricultura familiar para escolas

Itens produzidos por agricultores familiares, como cebola, beterraba, batata doce, couve-flor, brócolis, cenoura, couve, repolho, alface e temperos verdes, terão sua aquisição ampliada pela prefeitura de Rio Grande, que anunciou que ampliará os investimentos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Serão cerca de R$ 700 mil em produtos cultivados na área rural do município, como a Ilha dos Marinheiros, Povo Novo e as regiões da Palma e do Arraial, serão comprados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Segundo o site da prefeitura, o valor é superior aos R$ 530 mil investidos em 2023. Em 2024, por conta dos danos provocados pela enchente, foram adquiridos somente R$ 70 mil em alimentos. O anúncio foi feito pela prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), na tarde da quarta-feira (26).

De acordo a Emater-RS/Ascar, em 2023, participaram do Pnae 29 produtores, distribuídos em diversas regiões do município. Entre eles, destacam-se duas agroindústrias, uma especializada na produção de minimamente processados, e outra na produção de suco de uva. Esses produtores abasteceram 75 escolas da rede municipal e 10 escolas da rede estadual.