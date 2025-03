Furg retoma aulas para 2 mil alunos de graduação nesta segunda-feira

Mais de 2 mil alunos de cursos de graduação iniciam as aulas na Universidade Federal do Rio Grande (Furg) nesta segunda-feira (24), nos quatro campi da instituição: Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória do Palmar.

A primeira semana de aulas será marcada pelas atividades da Acolhida Cidadã, com ações de responsabilidade social, cidadania e interação entre a comunidade acadêmica para alunos calouros e veteranos. A iniciativa acontece até 4 de abril.

De acordo com a assessoria de imprensa da Furg, além da recepção dos estudantes para o início do semestre letivo, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) também é responsável por fornecer um conjunto de benefícios aos estudantes, com auxílios como moradia, alimentação, auxilio creche, além de outros benefícios específicos para estudantes indígenas e quilombolas.

LEIA TAMBÉM: Furg quer ampliar investimentos em empresas júnior

Segundo o pró-reitor de Assuntos Estudantis, André Lemes, a Prae também oferece acompanhamento e apoio pedagógico, assim como outras atividades de bem-viver universitário que vão desde outorgas de grau, cultura e lazer até acompanhamento de estágios. Além disso, toda a comunidade estudantil regularmente matriculada recebe o auxílio parcial no Restaurante Universitário (RU), que fixa o preço do almoço e jantar nos RUs a R$ 3,00. Para isso, é necessário que os novos estudantes façam o cadastro biométrico na Prae.

Segundo o site da Furg, a Acolhida Cidadã existe desde 2010, a partir de uma deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (Coepea), seis anos após a proibição do trote violento pela universidade. Com isso, a ideia foi de realizar ações solidárias e respeitosas à dignidade e à boa convivência nos espaços sociais, dentro e fora do ambiente universitário, promovendo também atividades que fomentassem trocas entre estudantes, técnicos e professores, como a doação de material escolar e ações de monitoria, por exemplo. A iniciativa se tornou a forma tradicional de recepção de calouros e veteranos na Furg.