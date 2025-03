Prefeito de Hulha Negra coordenará grupo técnico da rodovia Transcampesina

O prefeito do município de Hulha Negra, Fernando Campani (PT), assumiu na terça-feira (18) a coordenação do grupo técnico responsável por acompanhar a execução do Projeto da Rodovia Transcampesina.

A nomeação aconteceu durante reunião em Montevidéu, no Uruguai, onde uma comitiva de prefeitos da região, incluindo o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico dos Municípios da Bacia do Rio Jaguarão (Cideja), encontrou a vice-presidente do banco de desenvolvimento Fonplata, Eliana Dam, segundo informações da assessoria da prefeitura de Hulha Negra.

A Transcampesina é uma demanda antiga de cidades da região como Aceguá, Candiota, Herval, Hulha Negra, Pedras Altas e Pinheiro Machado, com cerca de 170 km que cortam os municípios e ligam o Rio Grande do Sul ao Uruguai pelo interior do RS. Para Campani, o projeto da rodovia é um requisito fundamental para a liberação de recursos do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), que somados a outras fontes, já ultrapassam R$ 100 milhões de reais.

Segundo o prefeito, a viabilização da estrada ampliará a capacidade econômica da região e de seus agentes econômicos, como setores da produção rural, agroindústrias, além de beneficiar o trânsito de bens e serviços entre Brasil e Uruguai.