Cotrisul, em Caçapava do Sul, registra faturamento de R$ 1,88 bilhão em 2024

O faturamento bruto da Cooperativa Tritícola Caçapavense (Cotrisul), de Caçapava do Sul, especializada no beneficiamento de arroz e outros grãos como soja, registrou um crescimento de 48,8% em seu faturamento bruto em relação a 2023, saltando de um faturamento de R$ 1,26 bilhão em 2023, para R$ 1,88 bilhão no último ano.

Os resultados começaram a ser apresentados aos associados, em encontros realizados nos entrepostos da cooperativa. A Cotrisul irá submeter seu balanço de 2024 à assembleia geral ordinária, convocada para 24 de março, a partir das 12h, na sede da Associação de Funcionários, em Caçapava do Sul.

Conforme a assessoria de imprensa da Cotrisul, o crescimento de R$ 619 milhões ocorreu apesar dos reflexos das chuvas extremas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. De acordo com o presidente da cooperativa, Gilberto da Fontoura, o resultado vem de um esforço da cooperativa principalmente na aquisição de soja de outras regiões para compensar as avarias nos grãos recebidos a partir de maio de 2024. A cooperativa, assim, comprou cerca de 3,5 milhões de sacos de grãos da Serra e de outros estados do Brasil.

O recebimento de soja representou 74% do faturamento bruto da Cotrisul, que também reportou o crescimento no recebimento de arroz, que passou de 726.978 sacos de 50 quilos em 2023 para 787.948 sacos em 2024. Já o recebimento de trigo caiu de 1,022 milhão de sacos de 60 quilos para 707,8 mil sacos.

No milho, que tradicionalmente é o quarto grão com maior movimentação, a cooperativa registrou um recebimento de 408,9 mil sacos de 60 quilos. No ano anterior, a Cotrisul havia movimentado 442,8 mil sacos do produto.

De acordo com os dados divulgados pela Cotrisul, o resultado operacional da cooperativa, que inclui outros negócios como a venda de insumos e o comércio de produtos agroveterinários, teve um crescimento de 36,58% frente ao ano anterior. Porém, o percentual de sobras, que em 2023 estava no patamar de 1,24%, registou uma leve queda, para 1,22%.