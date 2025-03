Candiota recebe seletiva morfológica de cavalos crioulos

Pela primeira vez, Candiota, no pampa gaúcho, recebe uma seletiva morfológica da raça crioula de cavalos. A disputa de Passaporte ocorre entre esta quinta (13) e domingo (16), na sede da Cabanha Beribá, de propriedade de Carlos Betiollo e Lucel Jussara Betiollo.

O evento, que tem o apoio do Núcleo de Criadores de Candiota, contará com a atuação do jurado principal, Leonardo Alberton Ardenghy, auxiliado por Amanda Azambuja. A supervisão técnica será do inspetor credenciado à Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) Thiago Andreolla Persici.

Candiota já contou com cabanhas importantes da agenda da raça, como Maufer, Agropecuária Miolo e, atualmente, é representada pelos criatórios de Luiz Eduardo Batalha e Galvão Bueno, segundo informações da assessoria de imprensa da ABCCC. Entre os principais destaques da Expointer, estão os cavalos Estampa Domingueira do Beribá, finalista do Freio de Ouro, com Lindor Colares, e Quinchamalo do Infinito, com Felipe Silveira. Já na Morfologia Marco Bertie Hammes brilhou com a égua Estampa Domingueira do Beribá e Basco Húngaro.

O julgamento pode ser acompanhado ao vivo por meio da transmissão no Canal Oficial do Cavalo Crioulo no YouTube. A apresentação ficará a cargo do Inspetor Técnico da Raça, Alexandre Suñe.