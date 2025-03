Consórcio de três cidades da zona Sul é escolhido para capacitação em urgência climática

Um consórcio formado pelos municípios de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul é um dos 10 contemplados pelo governo federal com o curso “Urgência climática - implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis” - iniciativa do Ministério das Cidades no âmbito do Programa Nacional de Capacitação das Cidades.

A qualificação dos municípios selecionados será feita pelo ministério, em parceria com o Lincoln Institute of Land Policy e apoio do World Resources Institute - WRI Brasil.

De acordo com o site da prefeitura de Pelotas, a ação reforça a importância de desenvolver habilidades e treinamento para promover cidades mais seguras e sustentáveis no Brasil com ferramentas técnicas e estratégias de desenvolvimento urbano sustentável.

De acordo com a diretora de Planejamento Urbano da Secretaria de Urbanismo (Seurb), Aline Xavier, o conteúdo do curso abordará fundamentos teóricos da mudança do clima nas cidades brasileiras, articulará temas da política urbana à política climática, além de propor a reflexão sobre soluções urbanas com um olhar especial para territórios periféricos.

O Ministério das Cidades recebeu 56 inscrições de 64 municípios de todas as regiões do Brasil. Cinco foram em parcerias, como no caso de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul. Conforme as regras de participação, estava garantida uma vaga por região. No caso da região Sul, a inscrição que inclui Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul competiu com capitais como Curitiba e Florianópolis, e cidades fortemente atingidas pelas enchentes do ano passado, como Estrela/Lajeado e Caxias do Sul, dentre outras.

O curso “Urgência climática - Implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis” será desenvolvido a distância, com etapa inicial virtual e assíncrona entre 1º e 16 de abril. A segunda etapa será em grupo, com aulas simultâneas, entre 23 de abril a 23 de maio.

Pelotas vai participar, integrada à equipe técnica dos outros dois municípios, com um grupo de 15 pessoas, liderado pela engenheira civil do corpo técnico da Seurb de Pelotas, Maria Francisca da Rosa Farias.