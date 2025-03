Prefeitura de Bagé define novo prédio para Casa de Hospedagem em Porto Alegre

O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência informou que, em breve, a Casa de Hospedagem em Porto Alegre estará pronta para receber os usuários do local – pacientes e familiares de pessoas em tratamento de saúde na Capital do Estado. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o antigo espaço, onde funcionava a Casa, foi fechado no mês de janeiro devido a condições sanitárias e estruturais inadequadas.

Segundo a prefeitura, a secretária municipal de Saúde de Bagé, Terezinha Ricaldone, afirmou que a antiga casa, no Centro Histórico da Capital, estava em situação insalubre, fato apontado após inspeção da Vigilância Sanitária, em um processo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pelo Ministério Público (MP) em Porto Alegre. Ricaldone afirmou que a nova Casa de Hospedagem, cujo endereço ainda não foi divulgado pela prefeitura, deverá estar em funcionamento em cerca de 20 dias.

A nova coordenadora da Casa de Hospedagem é Janaína Martins Hoffmeister. A estrutura terá quartos masculino e feminino, quarto com acessibilidade para cadeirantes, banheiros masculino e feminino, cozinha equipada, espaços de convivência e área administrativa para melhor organização dos atendimentos, segundo a prefeitura. O espaço é maior do que o antigo, e conta também com espaços de convivência, sala de TV e sala para recreação infantil.

Por enquanto, a prefeitura informou que o trabalho administrativo da Casa segue sendo realizado no antigo endereço, mas sem condições para receber a população. A vistoria realizada em Porto Alegre encontrou goteiras, infestação de insetos, morcegos e outros problemas estruturais.