Bagé realizará racionamento de água a partir do sábado

Por meio de sua conta na rede social Instagram, na tarde desta quinta-feira (6), o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), anunciou que o município de Bagé passará a racionar água a partir do próximo sábado (8).

Diante da falta de chuvas e dos níveis preocupantes das barragens, foi decidido pela implantação do racionamento de água em Bagé, conforme já previsto no Decreto Municipal nº51/2025, publicado na sexta-feira passada De acordo com o informe, o diretor-geral do Daeb, Max Meinke, esteve reunido na tarde de quarta-feira (5) com a equipe técnica da Autarquia para avaliar a situação da estiagem., foi decidido pela implantação do racionamento de água em Bagé, conforme já previsto no(28).

Nos primeiros dias, a medida ocorre durante a madrugada e, na próxima semana, começa o rodízio de 12 horas diárias, de uma forma diferenciada dos últimos racionamentos.

O racionamento preventivo de seis horas diárias inicia no sábado, com a interrupção de fornecimento de água das 23h às 5h. Toda cidade terá o abastecimento suspenso apenas neste horário. Já a partir da terça-feira (11), será implantado o racionamento de 12 horas, das 15h às 3h da manhã, um dia sim, outro não, intercalando entre os setores 1 e 2 (veja lista no fim da matéria).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DAEB (@daebbageoficial)

O departamento havia informado, na sexta passada, que a Sanga Rasa, principal reservatório da cidade, está 3,70 m abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está com 2 metros negativos. Em janeiro, as chuvas na cidade ficaram muito abaixo da média. Na Estação de Tratamento de Água (ETA) foram registrados apenas 34,2 milímetros de precipitação, enquanto que a média histórica é de 143,9 milímetros. Já em fevereiro foram registrados 93,9 milímetros, pouco acima da média, que é 89,9 milímetros.

O período também foi marcado por duas ondas de calor extremo, o que agravou os prejuízos na produção agropecuária. As perdas foram estimadas em R$ 77,26 milhões, sendo R$ 70,2 milhões na cultura da soja e R$ 7 milhões na bovinocultura de leite e de corte.

situação de emergência devido à estiagem já havia sido decretada por Mainardi no início de fevereiro, em um esforço para agilizar a busca por recursos estaduais e federais. A medida reconhece os impactos da seca na economia e na rotina da população.

Além das perdas no campo, a estiagem afetou diretamente o abastecimento de água. O Daeb registrou que, entre 1º de novembro e 11 de fevereiro, 3.160 pessoas na área urbana e 266 moradores da zona rural precisaram ser atendidos com caminhões-pipa, demonstrando a gravidade da crise hídrica.

construção da Barragem de Arvorezinha Outra medida considerada fundamental para a resolução dos problemas de abastecimento hídrico em Bagé, a, iniciada há 17 anos, está ainda longe da conclusão. Em entrevista ao Jornal do Comércio, o presidente do Comitê Gestor da Barragem, Cézar Augusto Gomes Scalcon, estima que até o fim do ano a obra alcance até 40% de execução, com finalização esperada para 2028.

Confira setores de Bagé afetados pelo racionamento:

Setor 1

Bairros: Centro, Madezatti, São Martins, Vila Brum, Arvorezinha, Vila Damé, Camilo Gomes, Parque Silveira Martins, Hidráulica, Popular, Narciso Suñe, Tarumã, Tupã, Stand, Vila Militar, Vila Brasil, Alcides Almeida, Mingote Paiva, Santa Cecília, Menino Deus, Floresta, Santa Carmem, Ibajé, Vila Gaúcha, Mascarenhas, Cohab, São Jorge e arredores.



Setor 2

Bairros: Getúlio Vargas, Loteamento São Pedro, Jardim do Castelo, São Bernardo, Santa Tecla, Loteamento Severo, Malafaia, Daer, Ivo Ferronato, Castro Alves, Dois Irmãos, Estrela Dalva, Ivone, Dolores, Vila Goulart, Passo das Pedras, Tiarajú, Arco, São Judas, Vila Ipiranga, Santa Tereza, Pedra Branca, Bairro Bonito, Vila dos Anjos, Santa Flora, Habitar Brasil, Morgado Rosa, Dona França, Loteamento Prado Velho, Adão Pedra, Loteamento do Parque, Industrial I, Balança e arredores.