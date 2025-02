Unisenac quer customizar cursos para empresas do Pelotas Parque Tecnológico

A proximidade entre as empresas presentes no Pelotas Parque Tecnológico gera oportunidades de negócio, mas também de otimização e adaptação de cursos de formação. É uma das propostas da Unisenac Pelotas, instituição de ensino que tem uma unidade no parque, instalada desde a criação do complexo, em 2019.

A intenção da instituição, segundo o pró-reitor Tiago Radmann, é oferecer cursos personalizados para atender diretamente às necessidades das empresas instaladas no espaço. A iniciativa busca estreitar ainda mais a relação entre a instituição de ensino e o setor produtivo, promovendo capacitação profissional sob medida para as demandas do mercado. Para Radmann, a proximidade física com as empresas facilita essa adaptação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

"Estando aqui dentro, nós estamos cada vez mais próximos dessas demandas. Então, as necessidades que surjam das empresas que estão no parque podem ser rapidamente incorporadas ao nosso modelo pedagógico, ajustando os planos de curso para atender à sociedade de maneira eficiente", explica.

O espaço da universidade no Pelotas Parque Tecnológico passou recentemente por uma reforma. Além disso, a empresa júnior da instituição, a Senatec, desempenha um papel fundamental nessa conexão entre academia e mercado, segundo Radmann. Em cinco anos, o laboratório da Senatec já atendeu cerca de 15 empresas e envolveu mais de 150 alunos anualmente, oferecendo consultoria e desenvolvimento de soluções em diversas áreas.

"Pequenas empresas que precisam de auxílio em gestão de marketing, gestão de equipes, digitalização e outras frentes podem contar com o suporte dos nossos alunos, que aplicam na prática o conhecimento adquirido em sala de aula", destaca Radmann.

A experiência prática é um dos diferenciais da Unisenac, aponta o pró-reitor, que aposta no aprendizado aplicado para preparar seus alunos para o mercado de trabalho. Segundo Radmann, a abordagem garante mais empregabilidade e oportunidades para os estudantes. "O aluno que busca uma instituição de educação profissional normalmente quer ingressar rapidamente no mercado. Aqui, ele literalmente coloca a mão na massa, aprendendo enquanto faz", reforça o pró-reitor.

Com essa estratégia, a Unisenac busca não apenas fortalece o vínculo com o setor produtivo, mas também impulsionar a qualificação da mão de obra local, contribuindo para o crescimento das empresas instaladas no parque.