Fêmur de mastodonte de 100 mil anos é descoberto em Santa Vitória do Palmar

Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), especializados em paleontologia, descobriram, no arroio Chuí, em Santa Vitória do Palmar, um fêmur de um mastodonte, espécie da família do mamute e parente distante dos elefantes modernos.

O fóssil tem pouco mais de 100 mil anos e está em fase de limpeza e preparação no Museu Coronel Tancredo Fernandes de Mello. Segundo a prefeitura de Santa Vitória do Palmar, que noticiou a descoberta em seu perfil no Facebook na semana passada, em breve a peça será aberta à visitação pública no próprio museu.

A descoberta foi realizada pelo paleontólogo Renato Lopes e os professores Felipe Caron, Pedro Viero, Eduardo Barboza e Clóvis Gonzatti, ligados à Ufrgs.

Os mastodontes são animais pré-históricos da família mammutidae membros do gênero mammut, distantemente relacionados com os elefantes, que habitavam o continente entre 10 mil e 11 mil anos atrás. Os mastodontes viviam em manadas e eram predominantemente animais de floresta, e possuíam um comportamento de forrageamento semelhante aos do elefantes atuais.