Daer intensifica obras na RSC-473, entre Bagé e Torquato Severo

O Departamento de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretária de Logística e Transportes (Selt) – iniciou 2025 reforçando os trabalhos para a pavimentação da RSC-473, na região da Campanha. O trecho está com 5,7 km de pavimento asfáltico implantado, 12 km de terraplanagem concluída, além de 6 km de base e 6 km de sub-base finalizados.

Com extensão de 22,7 km, a obra tem investimento de R$ 59 milhões do Governo do Estado. A RSC-473 é uma importante rodovia do Sul do Estado, ligando Bagé, Dom Pedrito, São Gabriel e Lavras do Sul, região com predominância de produção agropecuária. O prazo para conclusão da pavimentação da RSC-473 é 2026.

Em 2024, informa o site do Governo do Estado, a obra foi prejudicada pelo excesso de chuvas, que resultou em erosões no solo, retardando o avanço dos serviços e desfazendo parte do que já estava finalizado.

De acordo com o o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as chuvas severas e persistentes impediram o avanço dos serviços de terraplanagem, que precisam de tempo seco para serem realizados. De acordo com o gestor, a estabilização do clima permitiu a mobilização de mais equipes para a terraplenagem da rodovia.