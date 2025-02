Suzane Gonçalves quer ampliar investimentos em empresas júnior da Furg

A Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg) pretende ampliar o investimento em empresas júnior como parte de uma estratégia para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo na região. A proposta foi apresentada pela reitora da instituição, Suzane Gonçalves, que assumiu a gestão com a meta de consolidar essas iniciativas como um caminho para a criação de startups. A gestora anunciou esses objetivos em entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio.

Atualmente, a Furg mantém quatro campi em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São Lourenço do Sul. A instituição conta com parcerias com empresas como Petrobras e Porto do Rio Grande, além do Parque Tecnológico Oceantec, onde abriga iniciativas voltadas para pesquisa e inovação. A nova gestão pretende ampliar o suporte para que as empresas júnior desenvolvidas no ambiente acadêmico possam crescer e se estabelecer no mercado.

De acordo com Suzane, o objetivo é viabilizar um ambiente mais favorável para que essas iniciativas possam evoluir para startups e, posteriormente, se consolidar como empresas. "Nosso planejamento inclui um suporte maior para as empresas júnior, permitindo que elas avancem para a incubadora e, futuramente, se tornem negócios autônomos", afirmou.

Entre as empresas que surgiram a partir da incubadora da Furg estão a Anotaí e a Algen, que conseguiram expandir suas atividades após iniciarem suas operações dentro do ambiente acadêmico. A expectativa da reitoria é de que novos empreendimentos possam seguir o mesmo caminho, aproveitando a infraestrutura e o suporte técnico oferecido pela universidade.

Além da atuação no setor de inovação e tecnologia, a Furg também desenvolve projetos voltados para a economia solidária. Em municípios como São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha, a universidade mantém ações voltadas ao cooperativismo, incluindo o apoio a cooperativas de catadores e produtores de leite. Essas iniciativas fazem parte do compromisso da instituição em promover ações que impactam diretamente a economia local.

A reitora também destacou desafios financeiros previstos para os próximos anos. Segundo Suzane Gonçalves, há uma preocupação com um possível déficit orçamentário em 2025, o que pode afetar a ampliação de projetos e investimentos planejados pela universidade. "Precisamos buscar alternativas para manter e expandir as iniciativas que promovem o desenvolvimento regional, considerando as restrições orçamentárias que poderão surgir", declarou.

Atualmente, a Furg oferece 66 cursos de graduação e, na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (SISU) deste ano, disponibilizou 2.523 vagas. A universidade também mantém uma série de pesquisas voltadas para inovação tecnológica e assessoramento de empresas e municípios. Com o novo planejamento, a expectativa da instituição é fortalecer a atuação das empresas júnior dentro do ambiente acadêmico e incentivar a criação de novos empreendimentos que possam contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico da região.