Piratini anuncia R$ 17,5 milhões para pavimentação em São Lourenço do Sul

O governador Eduardo Leite (PSDB) e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella (MDB), assinaram, nesta terça-feira (4), um termo de acordo para duas obras de pavimentação de rodovias em São Lourenço do Sul, na região Sul do Estado, com um aporte total de R$ 17,5 milhões.

Uma das obras será no trecho de 3,5 quilômetros da ERS-265 que vai até o Hospital da Reserva, em São Lourenço do Sul, com investimento de R$ 12,7 milhões. O outro tem 1,3 quilômetro e vai da BR-116 até o Frigorífico Coqueiro, também no município, com investimento de R$ 4,8 milhões.

De acordo com o site do governo do Estado, os recursos são oriundos de acordo do governo estadual com as Farmácias São João, por meio de compensação de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), como explicou o governador. Segundo Leite, a contribuição de ICMS de empresas pode proporcionar obras de infraestrutura como a anunciada.

O governador também pontuou, segundo o texto, que, assim como a pavimentação até o Hospital Reserva, a melhora do acesso ao frigorífico é importante para a geração de empregos e a abertura de novos mercados para exportação de sua produção.

"Vamos dirigir os recursos para a pavimentação até o Hospital Reserva, garantindo mais qualidade de vida para quem busca a instituição, facilitando o acesso. Também melhoraremos o acesso ao frigorífico, que é importante para geração de empregos e que, com a pavimentação, vai conseguir obter a certificação e poder acessar novos mercados para exportação da sua produção, gerando mais desenvolvimento para a região”, acrescentou o governador.

Costella reforçou a importância do incentivo à pavimentação asfáltica a partir da compensação de impostos, pontuando que o ICMS é diretamente direcionado a uma iniciativa que tem impacto positivo na população da região.