Agrovino 2024 movimenta R$ 1,2 milhão em comercialização de ovinos em Bagé

A 17ª edição da Agrovino, realizada na Associação Rural de Bagé, chegou a da feira chegou a um faturamento total de R$ 1,2 milhão. Ao todo, a exposição contou com 480 animais de 12 raças e a participação de 99 expositores e criadores de 66 municípios brasileiros, além de representantes de 13 estados e animais vindos do Uruguai e da Argentina.

O evento, realizado entre os dias 15 e 18 de janeiro, teve a comercialização de 272 animais nos remates. Segundo Gustavo Velloso, presidente da Associação Bageense de Criadores de Ovinos (Abaco), a feira manteve-se como a de maior faturamento do RS nos últimos quatro anos entre as feiras de verão do setor de ovinocultura, impulsionada pelos leilões de raças altamente valorizadas no Rio Grande do Sul.

"Temos leilões importantes de raças muito criadas no estado, e isso vai construindo uma estrutura que nos permite atingir um faturamento expressivo. A presença de criadores de outros estados também é um fator que engrandece a feira", destacou Velloso.

A diversidade de raças também foi um ponto de destaque, segundo o dirigente. "Essa variedade é essencial para que o produtor tenha a opção de escolher a melhor raça para sua propriedade. Se ele trabalha com confinamento e alimentação intensiva, há raças mais indicadas. Se opera com pastagens naturais, pode optar por raças voltadas para produção de lã", explicou o presidente da Abaco.

Velloso também destacou a evolução no montante negociado na Agrovino ao longo dos anos. "Começamos há 17 anos com um faturamento de R$ 30 mil. Hoje, chegar a esses números nos motiva a continuar expandindo. Já estamos planejando a edição de 2026, com a possibilidade de aumentar o número de leilões de cinco para seis ou até sete", adiantou Velloso.

O objetivo da organização é transformar Bagé em um polo consolidado para a comercialização de ovinos, fortalecendo a economia regional e estimulando a inovação no setor.