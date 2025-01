Abertura da Colheita de Arroz espera público de 16 mil em Capão do Leão

Gabriel Fritsch, de Pelotas

A 35ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, marcada para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro na Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, tem a expectativa de receber um público de 16 mil visitantes.

Com a reunião de cerca de 200 empresas expositoras no espaço de 27 hectares da Embrapa, o tema do encontro é “Produção de Alimentos no Pampa Gaúcho: uma Visão de Futuro", e coloca em pauta as tendências e desafios do setor arrozeiro e outros grãos, como a soja.

O presidente da Federarroz, Alexandre Velho, destaca a relevância do arroz na economia gaúcha. "O arroz é responsável diretamente pela economia de mais de 200 municípios do estado. A abertura da colheita fornece informação essencial para que os produtores tenham ferramentas para se manter viáveis na atividade", afirma.

Além dos estandes empresariais, a programação inclui palestras e apresentações tecnológicas sobre o futuro do agro. Empreendedorismo e inovação têm destaque especial na Arena Digital, que ampliou sua capacidade e agenda de discussões. Entre os temas abordados estão mercado financeiro do agronegócio, mudanças climáticas e suas consequências na produção rural. A presença de startups também está confirmada, reforçando a modernização do setor.

Para Cláudio Rocha, diretor técnico do Senar, o evento reflete a evolução do agronegócio brasileiro. "Diziam que o agro estava envelhecendo, mas ele está se rejuvenescendo graças às tecnologias. Quem visita o evento sai com novas ideias e possibilidades para inovar em sua propriedade", explica.

O chefe-geral da Embrapa Clima Temperado, Waldyr Stumpf, reforça a importância de promover mais networking no âmbito do agronegócio, e que espera, seja a tônica do evento. "Vivemos de redes e contatos. Durante esses três dias, uma boa parte do mundo estará olhando para cá", destaca.

A lavoura Breno Pratos, onde são cultivadas variedades de arroz e soja da Embrapa, Irga e Basf, será o palco da cerimônia simbólica de colheita no último dia do evento, em que serão apresentadas inovações tecnológicas, pesquisas e debates essenciais para os produtores rurais.