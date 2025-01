Guarda-vidas da Praia do Cassino têm rotina de treinamentos e prevenção contra acidentes

O verão no Litoral Sul é sinônimo de sol, mar e diversão. Para que milhares de banhistas aproveitem essa estação com segurança, a atuação dos guarda-vidas é fundamental. Na Praia do Cassino, em Rio Grande, esses profissionais têm uma rotina intensa, focada tanto na prevenção de acidentes quanto na execução de salvamentos.

Desde as 8h até as 19h, os guarda-vidas atuam diariamente para garantir que o banho de mar seja uma experiência segura para todos. Semanalmente, passam por treinamentos rigorosos, que incluem exercícios de força e agilidade na areia e na água, além de simulações de salvamento em duplas, muitas vezes com o apoio de motos aquáticas. Apesar de estarem preparados para situações de risco, o foco principal é a prevenção, que envolve ações educativas e o monitoramento constante da faixa de areia e do mar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal do Comércio (@jornaldocomercio)

O primeiro passo dos guarda-vidas ao iniciar o dia é a colocação das bandeiras que indicam as condições do mar. Segundo o Capitão Castro, comandante da equipe, essas bandeiras têm cores específicas: a verde sinaliza mar calmo, a amarela indica cuidado por condições moderadas, e a vermelha alerta para perigo, com presença de correntes de retorno ou buracos. Há ainda a bandeira lilás, que alerta para a presença de águas-vivas.

LEIA TAMBÉM: Avançam obras da ponte da Ilha dos Marinheiros em Rio Grande

"Nosso trabalho de prevenção é contínuo. Muitas vezes usamos apitos para alertar os banhistas, mas, se necessário, o guarda-vidas desce da guarita, conversa diretamente com a pessoa e explica os riscos a que ela está exposta, orientando-a a se deslocar para uma área segura", explica Castro.

Durante a Operação Verão, que teve início em dezembro de 2024 e se estende até março de 2025, o efetivo de guarda-vidas no Litoral Sul conta com 127 profissionais. Além das guaritas estrategicamente posicionadas, o trabalho é reforçado por três quadriciclos e duas motos aquáticas, ampliando o alcance e a agilidade em casos de emergência.

Os guarda-vidas do Cassino também se dedicam a projetos sociais, como o "Guarda-vidas Mirim", que ensina crianças a importância da segurança no mar desde cedo. Outro destaque é o projeto de banho assistido, que permite que pessoas com deficiência tenham acesso à praia e ao mar com segurança, com o objetivo de promover inclusão e bem-estar. No Cassino, essa atividade acontece nas guaritas 4, 10 e 16.

Com um trabalho que exige atenção, preparo físico e dedicação, os guarda-vidas se esforçam para garantir que o verão seja seguro para milhares de famílias que frequentam a Praia do Cassino.