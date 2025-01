Praia do Mar Grosso, em São José do Norte, está própria para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou o quarto boletim do projeto Balneabilidade 2024-2025. O resultado atual aponta que, dos 93 pontos analisados, no litoral e no interior, 83 estão próprios para banho e 10 estão impróprios para receber banhistas.

São José do Norte, na Praia do Mar Grosso, possui dois locais analisados e apontados pela análise de balneabilidade como próprios para banho: em frente à Vila dos Pescadores, e na altura da estátua de Iemanjá.

Para a classificação das águas como própria ou imprópria, utilizam-se parâmetros de Escherichia coli, observando os critérios definidos pelas resoluções Conama nº 274/2000 e nº 357/2005.

Nesta edição, o projeto Balneabilidade realizará 15 análises, ao longo de 15 semanas consecutivas, que irão compor os boletins com resultados semanais da balneabilidade de praias e balneários do Estado, sempre levando em consideração as cinco análises mais recentes.

Os avisos de local próprio ou impróprio estarão em destaque em placas informativas fixadas nos pontos de coleta de água.