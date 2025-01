LISTA: quatro lugares para curtir com as crianças na região da Campanha

Com a chegada das férias escolares, as crianças têm mais tempo livre, e as famílias procuram opções de lazer que combinem diversão e contato com a natureza. Nas cidades da região da Campanha, há diversas opções de espaços verdes e áreas naturais que garantem momentos únicos e memoráveis. Além disso, em municípios como Bagé, os parques e praças públicos, como a Carlos Gomes e João Pessoa, trazem playgrounds, área para jogos e brincadeiras, e espaço para piqueniques e outras atividades recreativas.